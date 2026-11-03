Губернатор штата Нью-Джерси запретила портам принимать танкеры с российским дизельным топливом — Bloomberg

Губернатор штата Нью-Джерси Мики Шеррилл предупредила Портовое управление Нью-Йорка и Нью-Джерси, а также операторов местных терминалов о недопустимости приема российского дизельного топлива.

Чиновница подчеркнула, что договоренность президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным об импорте топлива и выдаче соответствующих лицензий противоречит федеральному закону 2022 года, запрещающему ввоз российских энергоресурсов.

По данным мониторинга судоходства, как минимум один танкер с российским дизельным топливом в настоящее время направляется к побережью штата. В своем обращении Мики Шеррилл подчеркнула, что Нью-Джерси задействует все юридические и регуляторные рычаги для недопущения таких грузов на свою территорию, а к предприятиям, содействующим незаконному ввозу, будут применены штрафные санкции в размере стоимости товара.

Источник: Bloomberg.

Администрация президента США Дональда Трампа пытается убедить американские компании принять партии российского дизельного топлива, которые уже следуют через Атлантический океан. Однако бизнес не спешит соглашаться даже на значительные скидки, опасаясь юридических последствий и репутационных потерь.

В день промежуточных выборов в Конгресс американцы столкнулись с рекордными ценами на бензин и дизельное топливо. Средняя стоимость галлона обычного бензина достигла 4,15 доллара, а дизельного топлива — 6,29 доллара. По оценкам исследователей Университета Брауна, с начала войны с Ираном подорожание топлива обошлось американским потребителям примерно в 151 миллиард долларов.

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