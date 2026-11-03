Gubernator stanu New Jersey zakazała portom przyjmowania tankowców z rosyjskim olejem napędowym – Bloomberg

Gubernator stanu New Jersey, Miki Sherrill, ostrzegła Zarząd Portu Nowego Jorku i New Jersey, a także operatorów lokalnych terminali przed przyjmowaniem rosyjskiego oleju napędowego.

Urzędniczka podkreśliła, że porozumienie prezydenta USA Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w sprawie importu paliwa oraz wydawanie odpowiednich licencji są sprzeczne z federalną ustawą z 2022 roku, która zakazuje importu rosyjskich surowców energetycznych.

Według danych z monitoringu żeglugi co najmniej jeden tankowiec z rosyjskim olejem napędowym płynie obecnie w kierunku wybrzeża tego stanu. W swoim oświadczeniu Miki Sherrill podkreśliła, że New Jersey wykorzysta wszystkie środki prawne i regulacyjne, aby zapobiec wprowadzaniu takich ładunków na swoje terytorium, a wobec przedsiębiorstw, które będą sprzyjać nielegalnemu przywozowi, zostaną nałożone kary w wysokości wartości towaru.

Źródło: Bloomberg.

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa próbuje przekonać amerykańskie firmy do przyjęcia partii rosyjskiego oleju napędowego, które już płyną przez Ocean Atlantycki. Jednak przedsiębiorcy nie spieszą się z wyrażeniem zgody nawet na znaczne rabaty, obawiając się konsekwencji prawnych i utraty reputacji.

W dniu wyborów uzupełniających do Kongresu Amerykanie zmierzyli się z rekordowymi cenami benzyny i oleju napędowego. Średnia cena galona zwykłej benzyny osiągnęła 4,15 dolara, a oleju napędowego – 6,29 dolara. Według szacunków naukowców z Uniwersytetu Browna od początku wojny z Iranem droższe paliwo kosztowało amerykańskich konsumentów około 151 miliardów dolarów.

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