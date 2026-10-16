16 жовтня 2026 — День Івана Павла II: як поляк очолив Католицьку церкву

16 жовтня у Польщі відзначають День Папи Івана Павла II — свято на честь першого в історії поляка, який очолив Католицьку церкву. Саме цього дня у 1978 році кардинала Кароля Войтилу обрали Папою Римським. Для поляків він став не лише релігійним лідером, а й символом надії та боротьби за свободу в часи комуністичного режим.

У Польщі День Папи Івана Павла II щороку припадає на 16 жовтня. У 2026 році його відзначатимуть у п’ятницю. Дату обрали на честь події, яка стала важливою не лише для польських католиків, а й для історії всієї країни: 16 жовтня 1978 року кардинал Кароль Войтила став главою Католицької церкви та взяв ім’я Іван Павло II. Свято має державний статус. Його встановив польський Сейм у липні 2005 року, через кілька місяців після смерті понтифіка. У законі йшлося про вшанування людини, яка наголошувала на важливості солідарності, мужності, смирення, рішучості та взаєморозуміння. Таким чином, польська влада хотіла зберегти пам’ять про його діяльність і нагадати про цінності, які він відстоював.

Водночас День Папи Івана Павла II не є державним вихідним. Школи, офіси та підприємства працюють у звичайному режимі. Основні заходи мають пам’ятний, освітній і релігійний характер: люди відвідують богослужіння, беруть участь у зустрічах, концертах і тематичних подіях.

Як Кароль Войтила став Папою Римським

Майбутній Папа народився 18 травня 1920 року в польському місті Вадовіце неподалік Кракова. Його звали Кароль Юзеф Войтила. У дитинстві він пережив кілька важких втрат: його мати померла, коли хлопчикові було дев’ять років, а старший брат Едмунд — через кілька років. Батько Кароля помер у 1941 році, коли Польща перебувала під німецькою окупацією.

До священства Войтила цікавився літературою, театром і філософією. Він навчався в Ягеллонському університеті в Кракові, але після початку Другої світової війни навчання перервалося. Щоб заробляти на життя й уникнути депортації на примусові роботи до Німеччини, він працював у каменоломні, а згодом на хімічному підприємстві. Паралельно Кароль відчував покликання до священства та продовжував навчання в підпільній семінарії. У 1946 році його висвятили на священника. Згодом він став єпископом, а в 1964 році — архієпископом Кракова. У 1967 році Папа Павло VI призначив його кардиналом. Войтила поступово здобув авторитет у Католицькій церкві завдяки богословській роботі, пастирській діяльності та вмінню спілкуватися з людьми різного віку.

Восени 1978 року після смерті Папи Івана Павла I кардинали зібралися у Ватикані, щоб обрати нового понтифіка. 16 жовтня вони обрали Кароля Войтилу. Він став першим Папою з Польщі та першим за понад чотири століття понтифіком, який не походив з Італії. Для країни, що тоді перебувала під владою комуністичного режиму, ця новина мала особливе значення.

Чому його понтифікат став історичним

Іван Павло II очолював Католицьку церкву понад 26 років — від жовтня 1978-го до квітня 2005 року. Це один із найдовших понтифікатів в історії. За цей час він став відомим далеко за межами релігійного світу, зустрічався з політичними лідерами, відвідував різні країни та виступав із закликами до миру, діалогу й поваги до людської гідності.

Однією з особливостей його діяльності стали численні закордонні поїздки. За даними польського Інституту національної пам’яті, протягом понтифікату Іван Павло II здійснив 104 міжнародні апостольські подорожі та відвідав 129 країн. Він прагнув особисто зустрічатися з вірянами, а не обмежуватися зверненнями з Ватикану. Завдяки цьому його часто називали Папою-мандрівником. Важливе місце в його промовах посідали теми свободи, солідарності та відповідальності за інших. Він наголошував, що людина має гідність незалежно від походження, соціального становища чи політичних обставин. Ці ідеї мали особливий відгук у країнах, де громадяни жили за умов обмежених свобод.

Для Польщі Іван Павло II став однією з ключових постатей другої половини XX століття. Його слова та діяльність впливали на суспільні настрої в період, коли країна перебувала під владою комуністичної партії. Водночас його історичну роль оцінюють у ширшому контексті: зміни в Польщі стали результатом дій багатьох людей і суспільних рухів, а не лише одного політичного чи релігійного лідера.

Як Папа підтримував поляків у боротьбі за свободу

Особливе значення мала перша поїздка Івана Павла II до Польщі в червні 1979 року. На той час країна була частиною соціалістичного блоку, а політична система обмежувала свободу слова та діяльність незалежних організацій. Папа відвідав Варшаву, Гнєзно, Ченстохову, Краків, Вадовіце та інші міста. На його богослужіння збиралися величезні натовпи людей.

Під час меси у Варшаві він виголосив слова, які стали одними з найвідоміших у польській історії: «Нехай зійде Дух Твій! І оновить обличчя землі. Цієї землі». Це було звернення з релігійним змістом, але багато поляків сприйняли його і як символічний заклик до змін. Люди побачили, що вони не самотні у своїх прагненнях і що суспільство здатне об’єднуватися навколо спільних цінностей.

Через рік у Польщі виник незалежний профспілковий рух «Солідарність», який об’єднав працівників, громадських активістів та опонентів комуністичної влади. Іван Павло II підтримував право людей на гідну працю, об’єднання та захист своїх інтересів. Його позиція стала одним із чинників, що впливали на суспільні настрої, хоча сам рух мав власних лідерів і формувався завдяки активності мільйонів поляків.

У польському Інституті національної пам’яті зазначають, що перша папська поїздка допомогла людям відчути силу суспільної єдності. Вона не призвела до негайного падіння комуністичного режиму, але стала важливою подією на шляху до демократичних змін. Згодом «Солідарність» відіграла значну роль у переговорах між владою та опозицією, які сприяли політичним перетворенням 1989 року.

Як у Польщі відзначають День Папи

16 жовтня в різних містах Польщі проводять заходи, присвячені життю та спадщині Івана Павла II. У церквах організовують богослужіння й молитви, а в школах, які носять його ім’я, проводять тематичні уроки, конкурси, виставки та зустрічі. Учні можуть готувати презентації про його життя, читати уривки з промов або знайомитися з історією папських поїздок. Такі заходи допомагають молодшим поколінням зрозуміти, чому постать понтифіка має особливе місце в польській пам’яті.

У деяких громадах організовують концерти духовної музики, дискусії, лекції та покладання квітів біля пам’ятників Папі. У місцях, пов’язаних із його життям, можуть проводити окремі пам’ятні заходи. Особливу увагу приділяють Вадовіцам, де він народився, та Кракову, де навчався, працював священником і згодом став архієпископом.

Для вірян цей день також є нагодою згадати його проповіді та духовні настанови. У центрі уваги — не лише історичні події, а й теми милосердя, підтримки людей у складних обставинах, відповідальності за ближніх і поваги до людської гідності. Водночас формат святкування не є однаковим у всій країні: кожна парафія, школа чи громада визначає власну програму.

День Папи та День Папський — це не одне й те саме

У Польщі є ще одна подія, присвячена Івану Павлу II, — День Папський (Dzień Papieski). Його започаткували у 2001 році, і зазвичай він припадає на неділю перед річницею обрання Кароля Войтили Папою. Тому дата щороку змінюється, на відміну від Дня Папи Івана Павла II, який завжди відзначають 16 жовтня.

День Папський має виразний суспільний і благодійний напрям. Однією з головних ініціатив є збір коштів на стипендії для здібних дітей і молоді з родин, які мають обмежені фінансові можливості. Цю програму підтримує фонд «Dzieło Nowego Tysiąclecia» — «Справа нового тисячоліття». Організатори називають її способом продовжити спадщину Папи через допомогу молодим людям у здобутті освіти та розвитку талантів.

У межах Дня Папського також проводять концерти, молитовні зустрічі, процесії та інші заходи. Щороку організатори обирають окрему тему, пов’язану з ученням Івана Павла II. Таким чином, ці дві дати доповнюють одна одну: 16 жовтня нагадує про історичне обрання польського Папи, а День Папський зосереджується на його духовній спадщині та благодійності.

Цікаві факти про Івана Павла II

Він був першим Папою з Польщі. До обрання Кароля Войтили у 1978 році Католицьку церкву понад чотири століття очолювали понтифіки італійського походження. Його обрання стало несподіванкою для багатьох людей у світі й мало особливе значення для поляків.

Він пережив замах. 13 травня 1981 року на площі Святого Петра у Ватикані в нього стріляли. Папа отримав тяжкі поранення, але вижив після лікування. Пізніше він зустрівся з нападником Мехметом Алі Агджою у в’язниці та публічно говорив про прощення. Цей епізод став однією з найвідоміших подій його понтифікату.

Він мав тісний зв’язок із молоддю. Іван Павло II приділяв багато уваги молодим людям і підтримував розвиток Всесвітніх днів молоді — міжнародних зустрічей католицької молоді. Під час таких заходів тисячі й навіть мільйони учасників збиралися на молитви, богослужіння та спілкування. Для багатьох це стало можливістю відчути себе частиною міжнародної спільноти.

Його канонізували у 2014 році. Після смерті 2 квітня 2005 року Івана Павла II беатифікували у 2011-му, а 27 квітня 2014 року Папа Франциск проголосив його святим Католицької церкви. Відтоді в католицькій традиції його називають святим Іваном Павлом II.

Його спадщина залишається предметом суспільних дискусій. Для багатьох поляків він є символом віри, національної гідності та мирного спротиву комунізму. Водночас окремі аспекти його діяльності й реакції церковного керівництва на випадки сексуального насильства з боку духовенства стали предметом критики та історичних досліджень. Тому сучасне осмислення його спадщини охоплює як значний вплив на історію Польщі, так і складні питання, пов’язані з діяльністю Католицької церкви.

Чому ця дата важлива для Польщі

День Папи Івана Павла II нагадує про подію, яка вийшла далеко за межі церковної історії. Обрання Кароля Войтили стало символом міжнародного визнання польського духовного лідера в період, коли країна не мала повної політичної свободи. Його подальші поїздки, виступи та підтримка людської гідності вплинули на суспільні настрої й стали частиною історії демократичних змін у Польщі.

Для одних цей день має передусім релігійне значення. Для інших він є приводом згадати роль Польщі в історії Європи наприкінці XX століття. А для молодших поколінь це можливість дізнатися, як одна людина могла впливати на суспільство через свої слова, переконання та публічну діяльність. 16 жовтня в Польщі вшановують не лише колишнього главу Католицької церкви. Ця дата також нагадує про важливість свободи, солідарності та відповідальності — цінностей, які Іван Павло II неодноразово підкреслював у своїх промовах. Саме тому його постать залишається помітною частиною польської історичної пам’яті й сьогодні.

Читай нас у