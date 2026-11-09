因乌克兰援助问题引发争议，欧盟预算面临威胁——《金融时报》

德国总理弗里德里希·梅尔茨警告称，柏林可能会阻止欧盟2028至2034年下一期预算的通过。 如果所有欧盟成员国无法就2027年及未来几年向乌克兰提供财政支持作出保证，德国准备采取这一举措。

默茨的要求

在信中，总理将德国是否支持2028-2034年欧盟预算，与所有成员国同意为乌克兰提供资金挂钩。默茨写道：

“我们所有人，毫无例外，都应共同承担公平分担乌克兰资金缺口的责任，这是解决这一问题以及讨论任何其他问题——尤其是那些涉及财政影响的问题——的必要前提。”

据《金融时报》报道，这封信是在定于周四和周五在都柏林举行的欧盟领导人会议前夕发出的。梅尔茨要求在此次会议上解决基辅的资金缺口问题。

700亿缺口

去年12月，欧盟领导人同意向乌克兰提供900亿欧元的贷款。然而，鉴于俄罗斯侵略的规模，基辅方面表示明年还将需要700亿欧元。乌克兰的盟友也承认了这一缺口。

欧盟承诺承担其中三分之二的金额，即约450亿欧元。欧盟委员会正在研究履行这一承诺的方案，特别是考虑发行额外的联合债券。 布鲁塞尔方面希望各国领导人能在年底前达成协议。

四个国家持反对态度

欧盟的四个国家——匈牙利、斯洛伐克、保加利亚和捷克——已明确表示，不会为向基辅提供的进一步财政援助出资。 匈牙利、斯洛伐克和捷克去年成功争取到了免于分摊900亿欧元贷款利息的待遇。



这四个国家是欧盟预算的净受益国，而德国则是最大的净捐助国。梅尔茨希望利用柏林在预算谈判中的财政影响力，确保基辅在明年及未来都能获得资金支持。

梅尔茨在信中还强调，“届时我们必须找到一个能得到所有成员国支持的解决方案，确保乌克兰从2028年起拥有可靠的多年期融资前景”，特别是用于支付未偿债务的利息。

《金融时报》获悉了梅尔茨致欧洲理事会主席安东尼奥·科什塔的这封信。

欧盟希望在今年年底前就包含对乌克兰援助的预算达成一致，但各成员国尚未就此事达成共识。

据Politico Europe报道，爱尔兰此前曾提议将欧盟预算削减1590亿欧元。

马贾尔批评了欧盟2028–2034年预算草案。

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