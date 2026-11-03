Выборы в США-2026: американцы выбирают новый Конгресс на фоне высоких цен на топливо — CNN

В США начался день промежуточных выборов в Конгресс. Демократы надеются получить контроль над обеими палатами — Палатой представителей и Сенатом, в то время как республиканцы пытаются удержать свои позиции. Голосование уже началось в нескольких штатах, но не обошлось без проблем на избирательных участках, непогоды и повышенного внимания к безопасности избирательного процесса.

Во вторник, 3 ноября, американцы начали голосовать на промежуточных выборах в Конгресс. Избирательные участки открываются постепенно в разных штатах. Еще в нескольких регионах голосование началось в начале дня, а впоследствии к ним присоединились новые штаты. Для обеих партий эти выборы имеют большое значение. Демократы стремятся получить большинство и в Палате представителей, и в Сенате. Это дало бы им больше возможностей влиять на решения Конгресса и политику администрации Дональда Трампа.

Накануне дня голосования демократы имели преимущество в девять процентных пунктов в общенациональном опросе по выборам в Конгресс. Такие данные приводит CNN Poll of Polls — сводный показатель, объединяющий результаты нескольких опросов. Для республиканцев эти выборы также станут серьёзным испытанием. Партии нужно не только удержать большинство, но и проверить, насколько эффективной оказалась её стратегия изменения границ избирательных округов. Особое внимание приковано к борьбе за места в Сенате в штатах, где традиционно сильны позиции республиканцев.

На отдельных участках возникли проблемы

В день голосования не обошлось без трудностей. В штате Нью-Йорк, в частности в округе Вестчестер, на нескольких избирательных участках возникли проблемы. Об этом сообщила генеральный прокурор штата Летиция Джеймс. Она заверила избирателей, что они могут спокойно заполнять бюллетени и передавать их сотрудникам участков. По словам Джеймс, все поданные голоса будут учтены.

Эта ситуация привлекла особое внимание, ведь в округе Вестчестер расположена часть 17-го избирательного округа Нью-Йорка. Он считается одним из конкурентных, поэтому результаты голосования там могут иметь значение для борьбы за места в Палате представителей.

Непогода повлияла на голосование в Юте

Еще одной проблемой для избирателей стала непогода. В штате Юта, в частности в округе Сан-Хуан, из-за сильных штормов объявили чрезвычайную ситуацию, связанную с угрозой масштабных наводнений. Из-за этого часть жителей может не добраться до избирательных участков или специальных урн для бюллетеней. Чтобы они не лишились возможности проголосовать, власти штата разрешили в таких случаях воспользоваться электронным голосованием.

Таким образом, погодные условия в одном из самых засушливых регионов страны стали дополнительным испытанием для организаторов выборов. Им необходимо обеспечить возможность голосования даже там, где передвижение затруднено из-за наводнений.

На избирательные участки направили федеральных наблюдателей

Между тем Министерство юстиции США обнародовало список из 126 административных округов по всей стране, куда направили федеральных наблюдателей за выборами. Их присутствие должно помочь следить за ходом голосования и соблюдением избирательных правил. Наблюдателей привлекли к работе в различных частях страны, где федеральные органы считают такое присутствие необходимым.

Это происходит на фоне повышенного внимания к безопасности американских выборов и возможному вмешательству в них. В частности, накануне голосования Пентагон усилил меры по противодействию иностранным угрозам, привлекая к этой задаче военную разведку и киберструктуры.

Цены на топливо остаются важной темой для избирателей

Еще один вопрос, который не сходит с повестки дня американцев, — стоимость жизни, в частности цены на бензин. По данным Американской автомобильной ассоциации AAA, в день выборов средняя цена галлона бензина в стране составляла 4,15 доллара. Хотя в последние недели топливо постепенно дешевело, его стоимость по-прежнему остается рекордной для дня промежуточных выборов. Это важно, ведь цены на заправках напрямую влияют на повседневные расходы американцев и остаются одной из тем, волнующих избирателей.

Итак, промежуточные выборы в США проходят на фоне ожесточенной борьбы за контроль над Конгрессом, проблем на отдельных участках и погодных сложностей. Демократы лидируют в общенациональных опросах, но смогут ли они превратить это преимущество в реальные голоса и получить большинство в обеих палатах, станет ясно после подсчета результатов. Об этом пишет CNN.

Министр обороны США Пит Хегсет приказал военной разведке и киберподразделениям страны усилить защиту промежуточных выборов 2026 года от возможного вмешательства со стороны иностранных государств. Он назвал эту задачу «без права на провал» и поручил задействовать для её выполнения все доступные ресурсы разведывательной системы Пентагона.

Стоимость жизни стала главным экономическим вопросом для американцев во время промежуточных выборов в Конгресс США. По результатам опроса Fox News, шесть из десяти избирателей больше всего беспокоит то, сколько они тратят на повседневные нужды. При этом 74% опрошенных негативно оценивают состояние экономики, а более половины ожидают, что в следующем году ситуация станет еще хуже.

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