Удар по Донецьку забрав життя щонайменше 20 російських штабних офіцерів

Унаслідок ракетного удару по Донецьку 26 серпня загинули щонайменше 20 російських офіцерів. Журналісти «Медіазони» встановили їхні імена, звіривши списки військових частин із державними реєстрами та некрологами. За даними видання, це найбільша відома кількість офіцерів російської армії, які загинули внаслідок однієї атаки за час повномасштабної війни.

Увечері 26 серпня Збройні сили України завдали ракетного удару по Донецьку, який перебуває під російською окупацією. За даними «Медіазони», серед загиблих були військові, які служили у штабах угруповання військ «Центр». Зокрема, йдеться про штаб Центрального військового округу та штаб 41-ї загальновійськової армії. 18 офіцерів загинули того самого дня, ще двоє померли пізніше від отриманих поранень.

Тоді окупаційний керівник Донецька Денис Пушилін повідомляв, що однією з цілей атаки став торговельний центр «Донецьк Сіті». За його словами, поранення отримали восьмеро людей — двоє дітей, дві жінки та четверо чоловіків. Він також заявляв, що під час удару застосували ракети Storm Shadow/SCALP-EG. Водночас російський Telegram-канал Exile+ писав, що один з ударів припав на будівлю на проспекті Ілліча, 97. До повномасштабної війни там розташовувалися науково-дослідні та промислові установи.

Український Telegram-канал «КіберБорошно» повідомляв, що ще однією ціллю могла бути підземна парковка на 600 автомобілів під недобудованим житловим комплексом. За його даними, туди влучили шість ракет. Українські OSINT-проєкти припускали, що обидва об’єкти могли використовувати як командні пункти російської армії. Канал Exilenova+ повідомляв про 27 загиблих і 58 поранених унаслідок ударів. Серед тяжкопоранених, за цими даними, були двоє генералів. Водночас «Медіазона» окремо встановила особи щонайменше 20 загиблих офіцерів.

Як журналісти встановили імена загиблих

«Медіазона» мала списки особового складу штабу Центрального військового округу та штабу 41-ї загальновійськової армії. У першому списку було 856 військовослужбовців, у другому — 206. Дані в них актуальні станом на липень 2025 року. Крім прізвищ, у документах зазначені звання, посади та інші відомості про військових.

Журналісти порівняли ці списки з реєстром спадкових справ та іншими державними базами. Також вони перевірили некрологи високопоставлених російських офіцерів, опубліковані протягом останнього місяця. У результаті вдалося встановити імена 20 військових, які, за висновками видання, загинули після удару по Донецьку 26 серпня.

Хто загинув зі штабу Центрального військового округу

За даними «Медіазони», серед загиблих були восьмеро військовослужбовців штабу Центрального військового округу.

Артем Бердюгін , 38 років, полковник. Очолював відділ планування та координації розвідки розвідувального управління.

Олександр Калянов , 50 років, полковник. Керував відділом спеціальної розвідки.

Сергій Легкий , 47 років, полковник. Був заступником начальника військ радіоелектронної боротьби.

Юрій Жигалов , 39 років, підполковник. Очолював відділення спільної підготовки та взаємодії з родами військ.

Сергій Ликов , 37 років, майор. Служив офіцером оперативного відділу штабу управління ракетних військ та артилерії.

В'ячеслав Латишев , 41 рік, майор. Працював у відділенні взаємодії та напрямків оперативного відділу управління інженерних військ.

Дмитро Овчаренко , 34 роки, майор. Очолював відділення інженерної підготовки загальновійськових з'єднань і військових частин.

Антон Щербанєв, 36 років, майор. Служив у відділі планування та координації розвідки.

Хто загинув зі штабу 41-ї армії

Ще восьмеро загиблих служили у штабі 41-ї загальновійськової армії.

Сергій Лаптєв , 48 років, полковник. Був начальником відділу та заступником начальника штабу оперативного відділу.

Василь Латишев , 55 років, полковник. Обіймав посаду начальника штабу — заступника начальника ракетних військ та артилерії.

Євген Тимкін , 39 років, полковник. Очолював відділ інженерних військ.

Артем Акімов , 42 роки, підполковник. Був заступником начальника військ відділу протиповітряної оборони.

Андрій Моісеєнко , 42 роки, підполковник. Служив старшим офіцером відділення організації управління оперативного відділу штабу армії.

Рустам Фахрутдінов , 43 роки, підполковник. Очолював розвідку та був заступником начальника штабу з розвідки.

Олег Березовський , 34 роки, майор. Відповідав за безпеку інформації та захист даних від несанкціонованого доступу.

Кирило Полозков , 28 років, капітан. Служив у розвідувальному відділі.

Олег Голубенко, 26 років, старший лейтенант. Працював у відділенні розвідки та автоматизованої системи управління військами.

Ще троє офіцерів

Окрім військових зі штабів Центрального військового округу та 41-ї армії, журналісти встановили імена ще трьох офіцерів, які загинули внаслідок удару. Їхні точні місця служби на момент атаки не вдалося встановити.

Андрій Крестьянський , 51 рік, полковник. Працював старшим викладачем-інспектором у центрі підготовки керівного складу з'єднань Міністерства оборони Росії.

Денис Павлов , 35 років, підполковник. Останнім відомим місцем його служби був 15-й мотострілецький полк.

Віктор Басенко, 46 років, підполковник. Раніше обіймав посаду начальника штабу матеріально-технічного забезпечення 25-ї загальновійськової армії.

«Медіазона» виявила й інші випадки загибелі штабних офіцерів Під час перевірки документів журналісти знайшли ще два випадки масової загибелі офіцерів штабу 41-ї загальновійськової армії. Вони сталися в інші дати.

За даними видання, 4 серпня 2026 року загинули восьмеро офіцерів, а 8 вересня 2025 року — ще четверо. Загиблі 4 серпня 2026 року:

Олексій Фурзиков , 52 роки, підполковник. Був оперативним черговим і заступником начальника територіального центру управління штабу 41-ї армії.

Сергій Авдєєв , 42 роки, підполковник. Очолював відділення підготовки відділу ракетних військ та артилерії.

Мірза Мірзоєв , 29 років, майор. Служив старшим офіцером оперативного відділення відділу інженерних військ.

Семен Білоножко , 39 років, майор. Працював у відділенні військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

Павло Сафонов , 36 років, майор. Служив у топографічній службі штабу 41-ї армії.

Сергій Аверін , 39 років, капітан. Був старшим офіцером відділення планування та застосування безпілотних систем.

Микола Зобнін , 30 років, капітан. Служив у відділі протиповітряної оборони.

Олександр Новіков, 34 роки, лейтенант. Працював у відділенні організації управління оперативного відділу штабу армії.

Загиблі 8 вересня 2025 року:

Сергій Конопльов , 39 років, підполковник. Очолював відділення відділу зв'язку штабу 41-ї армії.

Фоат Назіпов , 37 років, майор. Служив офіцером відділу зв'язку.

Андрій Асютін , 46 років, майор. Очолював одне з відділень відділу зв'язку штабу армії.

Олексій Матьков, 33 роки, лейтенант. Служив офіцером відділу зв'язку.

Таким чином, розслідування «Медіазони» виявило кілька випадків масової загибелі російських штабних офіцерів. Водночас видання називає удар по Донецьку 26 серпня найбільшим відомим йому випадком загибелі офіцерів російської армії внаслідок однієї атаки за час російсько-української війни.

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