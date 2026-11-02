Враг продвинулся в районе Гуляйпольского и Горкого в Запорожской области — DeepState

Российские войска продвинулись вблизи двух населенных пунктов в Пологовском районе Запорожской области. Изменения на линии фронта зафиксировали аналитики проекта DeepState. Речь идет о районах вблизи Гуляйпольского и Горкого.

Российская армия продвигается на Запорожском направлении. По данным аналитиков DeepState, изменения на карте боевых действий зафиксированы вблизи сел Гуляйпольское и Горкое, расположенных в Пологовском районе области. «Враг продвинулся вблизи Гуляйпольского и Горкого», — сообщили аналитики проекта.

На карте проекта отмечены изменения в районах этих населенных пунктов. В то же время в сообщении аналитиков нет дополнительных подробностей о масштабах продвижения российских войск или расстоянии, на которое они смогли продвинуться. Информацию об изменениях на фронте следует рассматривать именно как данные аналитического проекта.

Ситуация на Запорожском направлении остается напряженной. Дальнейшие изменения линии фронта будут зависеть от развития боевых действий в этом районе. DeepState опубликовал соответствующее обновление на своей странице в Telegram.

Российские оккупационные войска продвинулись на Запорожском и Донецком направлениях. В частности, изменения на линии фронта зафиксированы вблизи Воздвижевки и Луговского в Запорожской области, а также возле села Майское в Донецкой области.

Российские оккупационные войска продвинулись вблизи Малых Щербаков и Щербаков в Запорожской области.

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