2 ноября пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не планирует проводить другие гуманитарные операции по примеру той, что состоялась в Олешках в Херсонской области. В то же время он назвал эту миссию успешной и заявил, что Россия якобы высоко оценивает координацию всех ее участников. По словам Пескова, на данный момент новых подобных инициатив нет.

Россия не готовит новых гуманитарных операций по примеру миссии в Олешках в Херсонской области. Он назвал гуманитарную операцию в Олешках успешной и заявил, что Москва положительно оценивает то, как ее участники координировали свои действия. «Москва высоко оценивает уровень координации всех участников процесса», — сказал Песков.

В то же время пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что на данный момент у российской стороны нет планов повторять подобные действия. По его словам, новых инициатив такого формата пока не предусмотрено. «Планов и инициатив, аналогичных этой гуманитарной операции, пока нет, однако в каждом случае интересы граждан будут на первом месте», — добавил он.

Таким образом, несмотря на заявления об успешном проведении миссии в Олешках, в Кремле пока не сообщают о готовности организовывать подобные гуманитарные операции в других населенных пунктах. В то же время Песков не уточнил, могут ли такие договоренности появиться в будущем и при каких условиях Россия будет соглашаться на новые гуманитарные инициативы. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистским СМИ.

Напомним, Мелания Трамп отреагировала на успешную эвакуацию жителей Олешек.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

Отдельно омбудсман сообщил, что режим тишины длится уже более 87 часов. Украинская делегация возвращается домой.

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