2 листопада речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва не планує проводити інші гуманітарні операції за прикладом тієї, що відбулася в Олешках на Херсонщині. Водночас він назвав цю місію успішною та заявив, що Росія нібито високо оцінює координацію всіх її учасників. За словами Пєскова, наразі нових подібних ініціатив немає.

Росія не готує нових гуманітарних операцій за прикладом місії в Олешках на Херсонщині. Він назвав гуманітарну операцію в Олешках успішною та заявив, що Москва позитивно оцінює те, як її учасники координували свої дії. «Москва високо оцінює рівень координації всіх учасників процесу», — сказав Пєсков.

Водночас речник Кремля наголосив, що наразі російська сторона не має планів повторювати подібні дії. За його словами, нових ініціатив такого формату поки не передбачено. «Планів та ініціатив, аналогічних цій гуманітарній операції, наразі немає, однак у кожному випадку інтереси громадян будуть на першому місці», — додав він.

Таким чином, попри заяви про успішне проведення місії в Олешках, у Кремлі поки не повідомляють про готовність організовувати подібні гуманітарні операції в інших населених пунктах. Водночас Пєсков не уточнив, чи можуть такі домовленості з'явитися в майбутньому та за яких умов Росія погоджуватиметься на нові гуманітарні ініціативи. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистським медіа.

Нагадаємо, Меланія Трамп відреагувала на успішну евакуацію жителів Олешків.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

Окремо омбудсман повідомив, що режим тиші триває вже понад 87 годин. Українська делегація повертається додому.

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