Росія вийшла з Конвенції Ради Європи проти катувань

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Росія 1 листопада офіційно припинила участь у Європейській конвенції із запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. Москва приєдналася до документа ще у 1998 році.

У Раді Європи повідомили, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну Комітет із запобігання катуванням отримував численні повідомлення про катування та жорстоке поводження з людьми в місцях утримання під вартою в Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

Водночас російська влада відмовилася співпрацювати з комітетом, через що незалежні фахівці не змогли перевірити ці повідомлення.

Президент комітету Алан Мітчелл заявив, що вихід Росії означає припинення мандата організації на моніторинг місць позбавлення волі на території РФ. Таким чином, країна залишиться без незалежного міжнародного моніторингу таких установ у межах цього механізму.

Джерело: Рада Європи

Міністерство закордонних справ Росії, 21 липня, викликало посла Молдови Ліліана Дарія та висловило протест через нібито порушення Віденської конвенції про дипломатичні зносини під час двох інцидентів за участю співробітників і транспорту посольства РФ.

Верховна Рада України ухвалила закон, що дозволяє Україні приєднатися до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя. Це дає змогу громадянам України отримувати безоплатну правничу допомогу на території 28 держав-учасниць Конвенції.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва може вжити відповідні військово-технічні заходи у зв’язку з рішенням Фінляндії вийти з Конвенції про заборону протипіхотних мін.

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