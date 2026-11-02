Rosja wystąpiła z Konwencji Rady Europy w sprawie zakazu tortur

1 listopada Rosja oficjalnie wycofała się z Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu. Moskwa przystąpiła do tego dokumentu już w 1998 roku.

Rada Europy poinformowała, że po rozpoczęciu pełnej inwazji na Ukrainę Komitet ds. Zapobiegania Torturom otrzymywał liczne zgłoszenia dotyczące tortur i okrutnego traktowania osób w miejscach pozbawienia wolności w Rosji oraz na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy.

Jednocześnie władze rosyjskie odmówiły współpracy z komitetem, przez co niezależni eksperci nie byli w stanie zweryfikować tych doniesień.

Przewodniczący komitetu Alan Mitchell oświadczył, że wyjście Rosji oznacza wygaśnięcie mandatu organizacji do monitorowania miejsc pozbawienia wolności na terytorium Federacji Rosyjskiej. W ten sposób kraj ten pozostanie bez niezależnego międzynarodowego monitoringu takich placówek w ramach tego mechanizmu.

Źródło: Rada Europy

21 lipca rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadorkę Mołdawii Lilianę Darię i złożyło protest w związku z rzekomym naruszeniem Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych podczas dwóch incydentów z udziałem pracowników i pojazdów ambasady Federacji Rosyjskiej.

Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę umożliwiającą Ukrainie przystąpienie do Konwencji o międzynarodowym dostępie do wymiaru sprawiedliwości. Dzięki temu obywatele Ukrainy będą mogli uzyskać bezpłatną pomoc prawną na terytorium 28 państw-stron Konwencji.

Rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa oświadczyła, że Moskwa może podjąć odpowiednie działania wojskowo-techniczne w związku z decyzją Finlandii o wystąpieniu z Konwencji o zakazie stosowania min przeciwpiechotnych.

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