在11月3日凌晨能源设施遭到袭击后，被占领的塞瓦斯托波尔出现了严重的电力短缺。占领当局称电力网络又发生了一起事故。

在被占领的克里米亚，电力供应问题依然严峻，已波及辛菲罗波尔、塞瓦斯托波尔、雅尔塔、费奥多西亚、比利戈尔斯基区以及半岛上的其他居民点。据《克里米亚之风》报道。

据当地居民反映，辛菲罗波尔地区的电力供应曾长时间中断，在暂时恢复后，供电电压出现大幅波动（在160至200伏之间），随后又再次中断。 此外，辛菲罗波尔和雅尔塔还多次出现灯光闪烁，随后完全断电。

克里米亚占领当局负责人的所谓顾问奥列格·克留奇科夫声称，停电的原因是半岛以外的电网发生了一起新的事故。目前，被占领土上已实施限电措施，抢修工作仍在进行中。

来源：《克里米亚之风》

需要提醒的是，克里米亚目前并未因电力短缺而实施限电计划。

由于主干电网受损，被占领的克里米亚地区已限制电力消耗。在塞瓦斯托波尔，供电将按照“2对6”的计划进行——供电两小时，随后停电六小时。

据《卫报》报道，克里米亚在遭受袭击后已限制供水和供电。



大规模停电席卷了被占领的克里米亚。

10月24日夜间，俄罗斯罗斯托夫市发生爆炸后，供电中断并引发火灾。该市部分地区陷入停电。

10月24日，俄罗斯萨马拉州托利亚蒂市发生了一系列强烈爆炸，随后引发了大规模火灾。据初步消息，无人机袭击了“托利亚蒂橡胶”企业。

关注我们在