Korecki stwierdził, że za budowę schronów odpowiedzialne są władze wojskowe i miejskie

Mobilne schrony powinny być budowane wspólnymi siłami przez wojsko i władze miejskie, a sektor prywatny może częściowo włączyć się w ten proces. Tak stwierdził premier Ukrainy Serhij Korecki.

„Jeśli chodzi o mobilne schrony – jest to wspólne zadanie i odpowiedzialność administracji wojskowych, władz miejskich oraz samorządów regionalnych, które powinny je budować i inwestować w te schrony” – powiedział Korecki podczas „godziny pytań do rządu” w Radzie Najwyższej w piątek.

Jednocześnie podkreślił, że również biznes może częściowo włączyć się w proces tworzenia takich schronów, jak przekazuje korespondent agencji „Interfax-Ukraina”.

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