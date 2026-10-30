Корецкий назвал установку укрытий обязанностью военных и городских администраций

Мобильные укрытия должны устанавливаться совместными усилиями военных и городских администраций, а бизнес может частично участвовать в этом процессе. Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

«Что касается мобильных укрытий — это совместная задача и ответственность военных администраций, городских администраций, региональных общин, которые должны устанавливать эти укрытия и инвестировать в них», — сказал Корецкий во время «часа вопросов к правительству» в Верховной Раде в пятницу.

В то же время он подчеркнул, что и бизнес может частично присоединиться к процессу установки таких укрытий, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина».

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