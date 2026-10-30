Pogrzeb znanego psychoterapeuty Anatolija Kaszpirowskiego w Winnicy zorganizowali jego krewni bez udziału władz miejskich i służb komunalnych. Samodzielnie przygotowali grób z pomocą osób postronnych i na własny koszt opłacili wszystkie prace.

Według informacji dziennikarzy przedsiębiorstwo komunalne „Kombinat przedsiębiorstw komunalnych” potwierdziło, że otrzymało wniosek od jednego z krewnych Anatolija Kaszpirowskiego oraz kopie niezbędnych dokumentów.

Jednocześnie pracownicy przedsiębiorstwa nie brali udziału w przygotowaniu grobu. Wszystkie prace krewni zorganizowali samodzielnie, angażując osoby z zewnątrz.

W Radzie Miejskiej Winnicy podkreślono, że do władz miejskich nie wpłynęły żadne wnioski dotyczące pochówku Anatolija Kaszpirowskiego.

Zgodnie z informacjami Rady Miejskiej ani Rada, ani komitet wykonawczy, ani odpowiednie jednostki organizacyjne nie podjęły żadnych specjalnych uchwał dotyczących miejsca pochówku psychoterapeuty ani przeprowadzenia prac.

Nie przeznaczono również środków z budżetu miejskiego na organizację pogrzebu.

Osobno dziennikarze ustalili okoliczności przewiezienia zwłok Anatolija Kaszpirowskiego na Ukrainę.

Państwowa Służba Celna potwierdziła fakt wwozu trumny z ciałem psychoterapeuty na terytorium kraju. Jednak w urzędzie nie podano, kiedy dokładnie i przez który punkt graniczny została ona przewieziona na Ukrainę.

Informuje o tym serwis „My – mieszkańcy Winnicy”.

13 października w Winnicy pochowano Anatolija Kaszpirowskiego, znanego z telewizyjnych seansów hipnozy pod koniec lat 80. Pożegnanie odbyło się bez publicznego ogłoszenia.

W wieku 87 lat zmarł radziecki psychoterapeuta Anatolij Kaszpirowski. O jego śmierci poinformował prezenter telewizyjny Andriej Malachow.

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