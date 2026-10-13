Анатолія Кашпіровського таємно поховали у Вінниці

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У Вінниці 13 жовтня поховали Анатолія Кашпіровського, відомого завдяки телевізійним сеансам гіпнозу наприкінці 1980-х років. Прощання відбулося без публічного оголошення.

Могила психотерапевта розташована на Центральному кладовищі, приблизно за 20 метрів від місця поховання його батьків і доньки.

Кашпіровський народився на Хмельниччині у 1939 році, закінчив Вінницький медичний інститут і близько 25 років працював психотерапевтом у Вінниці. Згодом він здобув популярність завдяки телевізійним сеансам гіпнозу та навіювання.

Пізніше Кашпіровський отримав російське громадянство й був депутатом Державної думи РФ від ЛДПР. Він помер 3 жовтня у віці 87 років.

Джерело: Суспільне

У віці 87 років помер радянський психотерапевт Анатолій Кашпіровський. Про його смерть повідомив телеведучий Андрій Малахов.

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