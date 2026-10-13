Анатолия Кашпировского тайно похоронили в Виннице

13 октября в Виннице похоронили Анатолия Кашпировского, известного благодаря телевизионным сеансам гипноза в конце 1980-х годов. Прощание прошло без публичного объявления.

Могила психотерапевта находится на Центральном кладбище, примерно в 20 метрах от места захоронения его родителей и дочери.

Кашпировский родился в Хмельницкой области в 1939 году, окончил Винницкий медицинский институт и около 25 лет работал психотерапевтом в Виннице. Впоследствии он приобрел популярность благодаря телевизионным сеансам гипноза и внушения.

Позже Кашпировский получил российское гражданство и был депутатом Государственной думы РФ от ЛДПР. Он скончался 3 октября в возрасте 87 лет.

Источник: «Суспильне»

В возрасте 87 лет скончался советский психотерапевт Анатолий Кашпировский. О его смерти сообщил телеведущий Андрей Малахов.

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