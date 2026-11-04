Звезда фильма «Киллхаус» Денис Капустин был мобилизован в ВСУ

Украинский актёр Денис Капустин, известный по роли в фильме «Киллхаус», вступил в ряды Вооружённых сил Украины. Сейчас артист служит оператором тяжелых дронов-бомбардировщиков, с помощью которых наносит удары по позициям российских оккупантов и обеспечивает украинских пехотинцев необходимым снаряжением.

По словам актера, военная служба существенно изменила его мировоззрение.

В фильме «Киллхаус» Капустин сыграл командира подразделения ударных беспилотников. После работы над картиной актер решил вступить в армию.

Он признался, что рассматривал различные варианты дальнейшей жизни: искал работу с гарантированным доходом, думал о возможности выезда за границу или о том, чтобы остаться дома. Однако ни один из этих путей его не устраивал.

«Как бы я ни рассматривал другие возможности — искать работу с бронированием, уезжать за границу, прятаться дома — варианты есть, но они мне не нравятся. Получается, остался только этот», — признался Капустин.

На его решение также повлияли личные потери и переживания. В частности, исчезновение без вести актера Никона Федотова и гибель бойца «Азова» Алексея Самойленко.

После мобилизации Дениса Капустина назначили оператором тяжелых бомбардировщиков. Он участвует в нанесении ударов по позициям российских войск, а также помогает обеспечивать украинскую пехоту необходимым снаряжением.

Актёр рассказал, что адаптироваться к военной жизни ему помогает поддержка побратимов. По его словам, совместные испытания объединяют людей, которые при других обстоятельствах могли бы никогда не пересечься.

«Очень помогает справляться братство и побратимство. Наверное, в гражданской жизни мы бы не пересеклись. А здесь нас объединяют определенные обстоятельства», — подчеркнул Денис.

Несмотря на службу в ВСУ, Капустин не отказывается от творческих планов. Он надеется, что в будущем сможет снова выходить на театральную сцену и сниматься в кино.

Кроме того, актер мечтает о собственной семье и детях. По его словам, именно эти желания остаются важной частью его планов на будущее.

«Я живу только мечтами о семье, детях, спектаклях и кино», — добавил Денис.

О решении мобилизоваться и жизни в армии он рассказал в интервью NV.

Напомним, финалист второго сезона шоу «Холостячка» Дмитрий Шевченко сообщил о мобилизации в Государственную пограничную службу Украины и впервые опубликовал фото в военной форме.

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