Российский дрон атаковал одесский рынок «7-й километр», на месте вспыхнул пожар

4 ноября российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по известному рынку «7-й километр» в Одессе. После попадания на территории торговой площадки возник пожар, над торговыми рядами поднимается густой черный дым.

Об атаке сообщают местные Telegram-каналы. По их данным, российские военные применили ударный беспилотник типа «Герань».

В 11:17 Воздушные силы предупредили о движении реактивного БПЛА в направлении Одессы. Примерно через 11 минут, в 11:28, появились первые сообщения о попадании на территории рынка и пожаре.

В настоящее время информация о масштабах повреждений и возможных пострадавших уточняется.

Ранее Россия повредила энергетический объект в Одессе.

Вечером россияне атаковали торговый центр в Одессе.

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В Ровенской области российский удар повредил АЗС, есть пострадавший.

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