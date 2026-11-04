Rosyjski dron zaatakował targowisko „7. kilometr” w Odessie; na miejscu wybuchł pożar

4 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak dronem na znany targ „7. kilometr” w Odessie. Po trafieniu na terenie targowiska wybuchł pożar, a nad straganami unosi się gęsty czarny dym.

O ataku informują lokalne kanały na Telegramie. Według ich danych rosyjskie siły zbrojne użyły drona bojowego typu „Geran”.

O godz. 11:17 Siły Powietrzne ostrzegły o ruchu odrzutowego bezzałogowego statku powietrznego w kierunku Odessy. Około 11 minut później, o godz. 11:28, pojawiły się pierwsze doniesienia o trafieniu na terenie targowiska i pożarze.

Obecnie ustalane są informacje dotyczące skali zniszczeń i ewentualnych ofiar.

Wcześniej Rosja uszkodziła obiekt energetyczny w Odessie.

Wieczorem Rosjanie zaatakowali centrum handlowe w Odessie.

W Żytomierzu nastąpiła masowa awaria zasilania po rosyjskim ataku; tworzone są punkty odporności.

W obwodzie rówieńskim rosyjski atak uszkodził stację benzynową; jest jedna osoba ranna.

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