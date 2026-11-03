Rosja przeprowadziła masowany atak na ukraiński sektor energetyczny: podano główny kierunek ataku

W nocy z 2 na 3 listopada 2026 roku rosyjskie wojska przeprowadziły ataki rakietowe na obiekty energetyczne Ukrainy. Głównym celem ataku stało się miasto Ladizhyn, a wybuchy i uderzenia odnotowano również w Dnieprze oraz w rejonie Krywego Rogu.

W nocy z 2 na 3 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak rakietowy na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Według informacji z kanałów monitorujących głównymi celami były elektrownie cieplne w Ładyzhynie i Krywym Rogu, a także obiekty energetyczne w Dnieprze.

Według wstępnych doniesień najsilniejszy atak dotknął miasto Ładyzhyn w obwodzie winnickim. Źródła monitorujące twierdzą, że w kierunku miasta wystrzelono około 20 pocisków manewrujących. Ponadto w nocy donoszono o użyciu kolejnych 4 rakiet balistycznych.

Wcześniej kanały monitorujące ostrzegały o przemieszczaniu się około 40 rakiet w kierunku zachodnich obwodów Ukrainy. Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy informowały o aktywnej działalności obrony przeciwlotniczej.

Wojska rosyjskie zaatakowały również obwód dniepropetrowski, w szczególności przy użyciu broni balistycznej.

„Rosjanie przeprowadzili ataki na obiekty infrastruktury krytycznej w Dnieprze i rejonie Krywego Rogu” – poinformował szef Obwodowej Administracji Dniepropietrowskiej Ołeksandr Hanzha.

Według informacji z kanałów monitorujących, jednym z prawdopodobnych celów ataku była elektrownia cieplna w Krywym Rogu w pobliżu Zelenodolsk.

Skutki uderzeń na obiekty energetyczne, skala zniszczeń oraz informacje o ewentualnych ofiarach są obecnie weryfikowane.

Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia liczby rakiet, które uderzyły w Ladyzhyn.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak na Ukrainę przy użyciu rakiet i dronów.

Wcześniej okazało się, że Rosja wysłała strategiczne bombowce Tu-160.

Wcześniej Zełenski ostrzegł, że Rosja przygotowuje masowany atak na sektor energetyczny i logistyczny Ukrainy.

Czytaj nas na