俄罗斯对乌克兰能源设施发动了大规模袭击：主要攻击方向已公布

2026年11月3日凌晨，俄罗斯军队对乌克兰的能源设施发动了导弹袭击。拉迪日因成为主要袭击目标，此外，第聂伯市和克里沃罗格区也记录到了爆炸和袭击。

11月3日凌晨，俄军对乌克兰能源基础设施发动了大规模导弹袭击。据监测渠道消息，主要目标包括拉迪日金和克里沃罗格热电厂，以及第聂伯市的能源设施。

据初步报道，文尼察州的拉迪日因遭受了最猛烈的打击。监测资源称，约有20枚巡航导弹朝该市方向发射。 此外，据夜间报道，还有4枚弹道导弹被发射。

此前，监测渠道曾预警约40枚导弹正朝乌克兰西部地区飞去。乌克兰武装部队空军通报称，防空系统正在积极运作。

俄军还袭击了第聂伯罗彼得罗夫斯克州，特别是使用了弹道导弹。

“俄军对第聂伯市和克里沃罗格区的关键基础设施目标发动了袭击，”第聂伯罗彼得罗夫斯克州行政管理局局长亚历山大·甘扎表示。

据监测频道消息，袭击的可能目标包括位于泽列诺多尔斯克附近的克里沃罗格热电厂。

针对能源设施的袭击造成的后果、损毁程度以及可能的伤亡情况，目前正在进一步核实。

目前尚无官方确认袭击拉迪日恩的导弹数量。

需要指出的是，俄罗斯曾对乌克兰发动过大规模的导弹和无人机袭击。

此前有消息称，俄罗斯已出动图-160战略轰炸机。

在此之前，泽连斯基曾警告称，俄罗斯正准备对乌克兰的能源和物流系统发动大规模袭击。

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