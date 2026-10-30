W Zaporożu mama spaceruje z niemowlęciem i wykrywaczem dronów przymocowanym do wózka
W Zaporożu mieszkanka dzielnicy Zawodskiej, Kateryna Nikolenko, wychodzi na spacery ze swoim sześciomiesięcznym synkiem, zabierając ze sobą wykrywacz dronów. Urządzenie jest zamocowane na wózku dziecięcym i pomaga rodzinie monitorować zagrożenia z powietrza.
Detektor stał się nieodłączną częścią spacerów po tym, jak podczas jednego z nich nad kobietą zawisł rosyjski dron. Od tego czasu Kateryna korzysta z urządzenia, aby lepiej kontrolować sytuację i na czas reagować na zagrożenie.
Kateryna Nikolenko jest mamą trójki dzieci: 16-letniej Dominiki, 12-letniej Poliny i 6-miesięcznego Nikity. Kobieta opowiada, że po raz pierwszy z bliska zobaczyła drona, kiedy nie miała jeszcze specjalnego urządzenia:
„Wyszłam na spacer z dzieckiem, z wózkiem. Za naszym domem usłyszałam charakterystyczny dźwięk drona FPV. Odwróciłam głowę i zobaczyłam drona. Nie wiem, jaki to był model. Schroniłam się pod drzewem, w tamtym momencie nie miałam jeszcze tego urządzenia. Bardzo się bałam”.
Po tym zdarzeniu znajomi pożyczyli Katerinie wykrywacz dronów. Dzięki niemu kobiecie łatwiej jest obecnie radzić sobie z rzeczywistością na ulicy, ponieważ urządzenie to pomaga ocenić bezpieczeństwo przebywania na otwartej przestrzeni oraz rejestruje aktywność dronów:
„Pewnego razu uchwyciliśmy sygnał w domu. Nie w Zaporożu – gdzieś na podejściu do miasta. Był gdzieś na polach. Widzieliśmy, że daleko, więc było mniej więcej w porządku, spokojnie” – mówi Kateryna.
Najczęściej jednak to mąż Kateryny jeździ z urządzeniem do pracy w dzielnicy Kosmicznej, ponieważ zagrożenie atakami na samochody cywilne i transport publiczny znacznie tam wzrosło. Z tego powodu rodzina musi nieustannie ustalać, kto bardziej potrzebuje detektora:
„Jeśli zagrożenie jest tutaj, mąż zostawia urządzenie nam, a tam jedzie bez niego. Jeśli tam – zabiera je ze sobą. O męża oczywiście martwimy się codziennie. Każdego dnia mówię mu, żeby rzucił tę pracę, bo nie jest tego warta”.
Jednak drony to nie jedyne codzienne zagrożenie. Zaporoże regularnie cierpi z powodu nalotów bombowych i ostrzałów rakietami balistycznymi. Według Kateryny rodzina przestała już nawet reagować na odgłosy bomb lotniczych, ale nocne ostrzały rakietami balistycznymi pozostają najstraszniejsze:
„Dzisiaj w nocy było bardzo głośno, nastąpił jeden wybuch, okna zadrżały, a my wyszliśmy na korytarz. Jest bardzo głośno, kiedy rakiety balistyczne lecą w naszą stronę. Rakiety balistyczne są bardzo przerażające. Dźwięk wybuchu jest naprawdę przerażający”.
Kobieta dodaje, że jej półroczny syn przyzwyczaił się już do dźwięków alarmu powietrznego i wybuchów i prawie się ich nie boi:
„Reaguje dość spokojnie – zarówno na sygnały alarmowe, jak i na wybuchy. Kiedy jest bardzo głośno, zdarza się, że zwraca na to uwagę, może trochę się boi. Ale żeby bardzo – tego u niego nie zauważyłam”.
Pomimo ciągłej presji psychicznej i ostrzałów rodzina Kateryny Nikolenko na razie pozostaje w Zaporożu, ale ma jednak jasno wyznaczoną granicę, po przekroczeniu której zdecyduje się na ewakuację:
„Jeśli zaczną tu docierać drony FPV — wtedy wyjedziemy. Mamy nadzieję, że nie będziemy musieli stąd nigdzie wyjeżdżać. Mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze i zostaniemy w domu” – podsumowuje Kateryna.
Informację tę podaje „Suspilne”.
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