W Zaporożu mama spaceruje z niemowlęciem i wykrywaczem dronów przymocowanym do wózka

Najczęściej jednak to mąż Kateryny jeździ z urządzeniem do pracy w dzielnicy Kosmicznej, ponieważ zagrożenie atakami na samochody cywilne i transport publiczny znacznie tam wzrosło. Z tego powodu rodzina musi nieustannie ustalać, kto bardziej potrzebuje detektora:

„Jeśli zagrożenie jest tutaj, mąż zostawia urządzenie nam, a tam jedzie bez niego. Jeśli tam – zabiera je ze sobą. O męża oczywiście martwimy się codziennie. Każdego dnia mówię mu, żeby rzucił tę pracę, bo nie jest tego warta”.

Jednak drony to nie jedyne codzienne zagrożenie. Zaporoże regularnie cierpi z powodu nalotów bombowych i ostrzałów rakietami balistycznymi. Według Kateryny rodzina przestała już nawet reagować na odgłosy bomb lotniczych, ale nocne ostrzały rakietami balistycznymi pozostają najstraszniejsze:

„Dzisiaj w nocy było bardzo głośno, nastąpił jeden wybuch, okna zadrżały, a my wyszliśmy na korytarz. Jest bardzo głośno, kiedy rakiety balistyczne lecą w naszą stronę. Rakiety balistyczne są bardzo przerażające. Dźwięk wybuchu jest naprawdę przerażający”.

Kobieta dodaje, że jej półroczny syn przyzwyczaił się już do dźwięków alarmu powietrznego i wybuchów i prawie się ich nie boi:

„Reaguje dość spokojnie – zarówno na sygnały alarmowe, jak i na wybuchy. Kiedy jest bardzo głośno, zdarza się, że zwraca na to uwagę, może trochę się boi. Ale żeby bardzo – tego u niego nie zauważyłam”.

Pomimo ciągłej presji psychicznej i ostrzałów rodzina Kateryny Nikolenko na razie pozostaje w Zaporożu, ale ma jednak jasno wyznaczoną granicę, po przekroczeniu której zdecyduje się na ewakuację:

„Jeśli zaczną tu docierać drony FPV — wtedy wyjedziemy. Mamy nadzieję, że nie będziemy musieli stąd nigdzie wyjeżdżać. Mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze i zostaniemy w domu” – podsumowuje Kateryna.

Informację tę podaje „Suspilne”.

W Dnieprze podczas ataku na dworzec zginęło trzech mieszkańców Zaporoża.

Przypomnijmy, że okupanci zaatakowali dworzec kolejowy w Dnieprze, w wyniku czego zginęło co najmniej 13 osób.

Ukrzaliznyca doprecyzowała okoliczności rosyjskiego ataku na dworzec kolejowy w Dnieprze, w wyniku którego zginęli i zostali ranni pasażerowie cywilni. Według danych przedsiębiorstwa na dworcu ogłoszono z wyprzedzeniem alarm powietrzny, a po wykryciu podwyższonego zagrożenia rozpoczęto ewakuację pasażerów pociągu elektrycznego, który miał jechać do Zaporoża. Do momentu uderzenia pozostało ponad 10 minut.