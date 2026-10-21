W przyszłym tygodniu mogą pojawić się pozytywne wiadomości dotyczące sytuacji humanitarnej w okupowanych Oleszach w obwodzie chersońskim.

Kwestia ta była omawiana podczas rozmów w Oslo z udziałem specjalnego przedstawiciela prezydenta USA Steve'a Witkofa.

Poinformował o tym przewodniczący frakcji parlamentarnej „Sługa Narodu” oraz członek ukraińskiej delegacji negocjacyjnej Dawid Arakhamia.

Według niego uczestnicy spotkania omówili trudną sytuację w Oleszach oraz perspektywy postępów w kwestiach humanitarnych. Arachamia nie podał szczegółów dotyczących ewentualnych porozumień.

Źródło: Dawid Arakhamia w komentarzu dla RBC-Ukraina.

Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Pina Picerno ogłosiła strajk głodowy, aby zwrócić uwagę międzynarodowej opinii publicznej na katastrofę humanitarną w okupowanych przez Rosję ukraińskich Oleszkach. Wezwała również społeczeństwo i przedstawicieli władz do przyłączenia się do tej pokojowej akcji.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas rozmowy telefonicznej z papieżem Lewem XIV poruszył kwestię sytuacji humanitarnej w tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim. Głowa państwa wyraziła nadzieję, że uda się dostarczyć do miasta pomoc humanitarną, a cywilów – bezpiecznie ewakuować.

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