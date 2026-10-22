Супруга Залужного появилась на Украинском женском конгрессе

Елена Залужная, супруга посла Украины в Великобритании и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, посетила 10-й Украинский женский конгресс в Киеве.

После мероприятия она поделилась впечатлениями в Facebook, отметив, что её тронули истории женщин, их слёзы радости и горя.

По словам Залужной, в сложные времена важно не терять надежду и оставаться вместе.

Елена Залужная родилась в 1976 году, по образованию экономист, ранее работала в «Укргазбанке». В 2024 году она вместе с мужем переехала в Великобританию. Супруга дипломата обычно избегает внимания СМИ и публичных выступлений.

Источник: Facebook Елены Залужной.

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что старый мировой порядок рушится вместе с политической, экономической и системой безопасности. По его словам, часть государств до сих пор опирается на правила, сформированные после 1945 года, тогда как Россия, Китай и другие страны, недовольные действующим устройством, стремятся изменить его для усиления собственного политического влияния.

Валерий Залужный получил самый высокий показатель доверия среди политиков и военных, включенных в новый опрос. В то же время в моделировании президентских выборов Владимир Зеленский набрал 23,6% среди тех, кто определился с выбором и планирует голосовать, а Залужный — 22,7%. Исследование также показало значительную долю украинцев, которые пока не определились со своими политическими предпочтениями.

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