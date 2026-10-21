Украина привлечет 60 млн евро на модернизацию западной границы

Украина подписала финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком на сумму 60 млн евро для развития приграничной инфраструктуры. Средства будут направлены на модернизацию пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой.

Об этом сообщил министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник.

Проект «Инфраструктура западной границы Украины» предусматривает обновление пунктов пропуска, обустройство подъездных дорог, терминалов, зон ожидания, сервисной инфраструктуры и укрытий. Также планируется модернизировать оборудование и программное обеспечение для таможенного контроля.

По словам министра, реализация проекта должна увеличить пропускную способность границы, сократить время ожидания для пассажиров и грузов и снизить логистические затраты бизнеса.

Кроме того, Украина обсуждает с Европейским инвестиционным банком возможное финансирование проектов по защите критически важной инфраструктуры, поддержке «Укрзализныци», восстановлению дорог и модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

Источник: Николай Калашник.

На Волыни приостановили работу пункта пропуска на границе с Польшей из-за угрозы российских беспилотников. Людей, находившихся на территории пункта, временно перевели в укрытие и приостановили пропуск.

В Закарпатье начал работу новый автомобильный пункт пропуска через украинско-румынскую границу «Белая Церковь — Сигету-Мармацей». Он стал первым новым автомобильным переходом между Украиной и Румынией в Закарпатье за почти 20 лет.

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