В Киеве призвали не проводить митинг против Кличко из-за угрозы атаки Шахеда

Во фракции «УДАР» Виталия Кличко призвали киевлян не выходить 17 октября на митинг с требованием отставки мэра столицы. Причиной назвали ситуацию с безопасностью, в частности риск удара реактивного дрона типа «Шахед» по скоплению людей.

«Благодарим киевлян за готовность выйти на акцию в защиту местного самоуправления и против попыток дестабилизировать ситуацию в столице. Мы ценим доверие жителей столицы, их неравнодушие и готовность поддержать Киев».

В «Ударе» уверяют, что с уважением относятся к митингующим, которые придерживаются противоположного мнения, поскольку Киев всегда был открыт для разных мнений и позиций, в том числе для критики.

«Мы были и остаемся демократическим городом. Но нельзя из-за политики рисковать безопасностью людей: в условиях российской угрозы большое скопление граждан под открытым небом создает угрозу их жизни и здоровью. Реактивный «Шахед» может перелететь Киев из одного конца в другой всего за несколько минут», — говорится в заявлении.

В «Ударе» призвали воздержаться от массовых собраний в субботу, 17 октября, «учитывая ситуацию с безопасностью».

«Те, кто сегодня призывает людей собираться на акции, должны ответить на простой вопрос: если во время собрания произойдет российская атака и пострадают люди, кто будет отвечать за это решение?», — отмечается в заявлении.

В «Ударе» считают, что дестабилизация ситуации в столице, которую Россия подвергает сокрушительным атакам и пытается лишить света, тепла и воды, лишь помогает врагу.

«Сегодня нужны ответственность, единство и совместная работа ради устойчивости Киева. Призываем всех поставить безопасность киевлян выше политических интересов!», — заявляют в «Ударе».

Источник: заявление фракции «Удар».

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