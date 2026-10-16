Олигарха российского происхождения будут судить за хищение зерна на сумму 60 млн долларов

Перед судом предстанет владелец международной компании по торговле зерном — олигарх российского происхождения, которого обвиняют в организации схемы завладения зерном ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ГПЗКУ) в особо крупных размерах.

По данным следствия, зерно, принадлежавшее государственной компании, через ряд предприятий было поставлено в Саудовскую Аравию. Условия предусматривали оплату после поставки, что не соответствовало рыночным нормам. В результате ГПЗКУ не получила средств за продукцию, а нанесённый ущерб оценили в 60 млн долларов США.

Часть этих средств, более 40,9 млн долларов, была легализована через иностранные компании, зарегистрированные на Кипре.

Об этом сообщает НАБУ.

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