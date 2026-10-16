Президент Владимир Зеленский призвал европейских партнеров предоставить Украине не менее 70 млрд евро дополнительной поддержки в 2027 году. По его словам, в следующем году война обойдется Украине примерно в 155 млрд евро.

Зеленский подчеркнул, что дополнительное финансирование необходимо для обеспечения ВСУ, развития оборонного производства и укрепления устойчивости государства.

Президент отметил, что Украина могла бы в два-три раза увеличить производство отдельных типов дронов, однако для этого не хватает средств. Он также призвал ЕС усилить санкционное давление на Россию и не допустить ослабления ограничений, которые обеспечивают поступление средств в российский бюджет.

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Отдельно Зеленский призвал европейских лидеров сохранять единство с США и ввести новые санкции против лиц и компаний, причастных к производству российских ракет, дронов и систем связи.

Президент Трамп назвал Зеленского более сложным собеседником, чем Путин, в переговорах — Interia.

Трамп объяснил, почему избегает называть Путина диктатором.

Напомним, Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за соглашения Трампа с Путиным по поводу дизельного топлива.

Маск и Трамп бросили Украину на растерзание России — The Telegraph

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