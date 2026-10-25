W Sumach sąd wymierzył łagodną karę mężczyźnie za obnażanie się przed nieletnimi

Sąd Rejonowy w Kowpakowie w mieście Sumy nałożył karę administracyjną w postaci grzywny w wysokości 85 hrywien na mężczyznę, który będąc pod wpływem alkoholu, ostentacyjnie pokazał dzieciom swoje narządy płciowe.

Do zdarzenia doszło w ciągu dnia 30 września 2026 roku w miejscu publicznym. Podczas rozprawy sprawca w pełni przyznał się do winy, szczerze okazał skruchę i potwierdził, że był pod wpływem alkoholu. Sędzia Wiktoria Tytarenko uznała mężczyznę za winnego drobnego chuligaństwa na podstawie art. 173 Kodeksu o wykroczeniach administracyjnych. Oprócz grzywny w wysokości 85 hrywien, która podwoi się w przypadku opóźnienia w płatności, sprawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 665,60 hrywien.

Źródło: tsn.ua.

Funkcjonariusze organów ścigania zidentyfikowali dziewięć poszkodowanych dziewcząt w sprawie dyrektora jednego z ośrodków językowych w Chmielnickim. Mężczyźnie zarzuca się popełnienie 14 przestępstw, które – według danych śledztwa – miały miejsce w latach 2004–2025.

Po wyjściu z zakładu karnego 50-letni mieszkaniec obwodu chmielnickiego ponownie popełnił przestępstwa przeciwko nienaruszalności seksualnej dzieci. Mężczyźnie postawiono zarzuty w związku z nowymi epizodami. W trakcie postępowania przygotowawczego funkcjonariusze organów ścigania ustalili, że ofiarami jego czynów padły jeszcze dwie dziewczynki w wieku 14 i 15 lat.

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