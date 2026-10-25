В Сумах суд вынес мягкий приговор мужчине за обнажение перед несовершеннолетними

Ковпаковский районный суд города Сумы назначил административное наказание в виде штрафа в размере 85 гривен мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения демонстративно показал детям свой половой орган.

Инцидент произошел днем 30 сентября 2026 года в общественном месте. Во время судебного заседания правонарушитель полностью признал свою вину, искренне раскаялся и подтвердил, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Судья Виктория Титаренко признала мужчину виновным в мелком хулиганстве по ст. 173 КУоАП. Помимо штрафа в размере 85 гривен, который удвоится в случае несвоевременной уплаты, нарушитель обязан уплатить 665,60 грн судебного сбора.

Источник: tsn.ua.

Правоохранители установили девять пострадавших девушек по делу директора одного из языковых центров Хмельницкого. Мужчине инкриминируют 14 преступлений, которые, по данным следствия, были совершены в период с 2004 по 2025 год.

После освобождения из колонии 50-летний житель Хмельницкой области вновь совершил преступления против половой неприкосновенности детей. Мужчине сообщили о подозрении по новым эпизодам. В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что от его действий пострадали ещё две девочки в возрасте 14 и 15 лет.

Читай нас в