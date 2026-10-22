Кабмин утвердил новый состав наблюдательного совета «Укрпочты»

Кабинет министров Украины утвердил кандидатуры пяти членов наблюдательного совета акционерного общества «Укрпочта».

В состав органа вошли четыре независимых члена и один представитель государства.

Соответствующее решение правительство приняло 21 октября 2026 года. Кандидатуры утверждены распоряжением № 1092-р, опубликованным на официальном сайте Кабмина.

В новый наблюдательный совет вошли:

Нил Генри Эшворт — независимый член наблюдательного совета.

Юрате Станисаускайене — литовский менеджер, имеющая опыт работы в Western Union, Amazon, UPS и компании Aurika.

Олег Тымкив — независимый член наблюдательного совета.

Арту Хьялмар Холлмерус — независимый член наблюдательного совета.

Евгений Дубогрыз — экономист и финансовый эксперт, бывший сотрудник Национального банка Украины, специализирующийся на банковском надзоре, финансовой стабильности и развитии финансового сектора.

Конкурс на пять должностей независимых членов наблюдательного совета Министерство экономики объявило в марте 2026 года. В то же время, как отмечает издание «Главком», на официальном сайте «Укрпочты» в разделе наблюдательного совета на момент публикации по-прежнему был указан только Александр Ярема.

Источник: Кабинет министров Украины.

«Укрпочта» решила расширить сеть внутренних почтоматов сверх запланированных ранее объемов. После установки 601 устройства компания решила добавить новые почтоматы и увеличить количество ячеек в уже имеющихся из-за роста спроса на самостоятельный получение посылок. До 1 ноября планируется установить ещё 32 устройства, а в 38 отделениях — дополнительные модули с ячейками.

АО «Укрпочта» 30 сентября приняла решение не пересматривать тарифы на доставку посылок до конца 2026 года. Таким образом оператор делает клиентам праздничный подарок, поскольку на четвертый квартал приходится пик покупок.

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