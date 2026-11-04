Корецкий рассказал, когда Украина надеется получить новую оценку от ЕС

Еврокомиссия подтвердила, что Украина выполнила условия для открытия всех кластеров в переговорах о вступлении в ЕС, которые ранее оставались закрытыми. Следующая цель — получить промежуточную оценку выполнения ключевых требований (IBAR) в начале 2027 года. О дальнейших шагах и результатах ежегодного отчета Еврокомиссии сообщил Сергей Корецкий.

По словам Корецкого, Украина получила положительную оценку по ряду направлений реформ. Теперь правительство планирует учесть все рекомендации Еврокомиссии и продолжить работу над выполнением условий для вступления в Европейский Союз. «Еврокомиссия подтвердила, что Украина выполнила условия для открытия всех оставшихся кластеров. Следующая цель — получить промежуточную оценку бенчмарков (IBAR) в начале 2027 года», — отметил он в сообщении в Telegram.

Для подготовки к этому этапу Украина и ЕС создали совместную рабочую группу. Ее основали по инициативе президента Украины Владимира Зеленского и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Корецкий подчеркнул, что Украина ставит перед собой амбициозные, но реалистичные цели. Правительство также проработает рекомендации, которые Еврокомиссия представила в ежегодном отчете об Украине в рамках Пакет расширения ЕС.

В каких сферах Украина добилась наибольшего прогресса

По оценке Еврокомиссии, в течение года состояние подготовки Украины к вступлению улучшилось в девяти разделах переговорного процесса. Это более чем вдвое больше, чем в предыдущем отчетном периоде. В то же время ни в одном из разделов не было зафиксировано ухудшения или отката реформ. Хороший или очень хороший прогресс отмечен в десяти сферах. Среди них — энергетика, цифровое развитие, финансовые услуги, налогообложение, образование, наука, сельское хозяйство и таможенная политика.

Отдельно Корецкий обратил внимание на оценку внешней политики, безопасности и обороны. Это направление впервые получило наивысшую оценку прогресса. По его словам, это свидетельствует о том, что европейские партнеры видят и признают вклад Украины в общую безопасность. Также Еврокомиссия отметила работу украинских антикоррупционных органов. В отчете положительно оценили их независимость и эффективность.

Улучшились и оценки в сферах судебной власти и юстиции. Эти направления имеют особое значение для переговоров о вступлении, ведь от прогресса в них зависит переход к следующему этапу.

Что нужно для дальнейшего продвижения в ЕС

Корецкий подчеркнул, что достигнутые результаты стали возможными благодаря совместной работе государственных институтов. В частности, он отметил взаимодействие Верховной Рады и правительства. «Этот результат мы в очередной раз достигли все вместе. Только совместными усилиями Верховной Рады и правительства можно двигаться к ЕС и привлекать финансовую помощь для Украины», — отметил он.

Следующим важным шагом для Украины должно стать получение промежуточной оценки IBAR в начале 2027 года. До этого времени правительство планирует работать над рекомендациями Еврокомиссии и выполнением необходимых условий. Это должно помочь Украине продвинуться дальше в переговорах о членстве в Европейском Союзе. Об этом глава правительства сообщил в Telegram.

Европейская комиссия обнародовала ежегодный отчет о расширении Евросоюза, в котором отметила значительный прогресс Украины, Молдовы, Черногории и Албании и предоставила им «дорожные карты» дальнейших шагов на 2027 год.

Напомним, что Еврокомиссия готовит осторожный план вступления Украины в ЕС — Politico Europe.

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