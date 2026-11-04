Столкновения на Борщаговке: Валентину Молоду поместили под стражу на 60 суток без права освобождения под залог
Суд избрал меру пресечения в отношении Валентины Молодой, участницы столкновений в Петропавловской Борщаговке.
Ее будут содержать под стражей 60 суток без возможности внесения залога.
Женщине инкриминируют препятствование деятельности Вооруженных сил Украины в условиях военного положения и разглашение информации о местонахождении военного объекта.
Командующий Национальной гвардией подтвердил задержание возвращенных из СЗЧ в Петропавловской Борщаговке.
Выговский объяснил, что грозит родителям подростка за участие в беспорядках в Петропавловской Борщаговке.
Ранее ГБР возбудило дело в связи со столкновениями в Петропавловской Борщаговке.
Напомним, Буданов отреагировал на события в Петропавловской Борщаговке.
В корпусе «Азов» прокомментировали столкновение возле пункта дислокации в Петропавловской Борщаговке.
Видео: В Петропавловской Борщаговке толпа пыталась освободить мобилизованных из автобуса.