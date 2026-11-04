Суд избрал меру пресечения в отношении Валентины Молодой, участницы столкновений в Петропавловской Борщаговке.

Ее будут содержать под стражей 60 суток без возможности внесения залога.

Женщине инкриминируют препятствование деятельности Вооруженных сил Украины в условиях военного положения и разглашение информации о местонахождении военного объекта.

Командующий Национальной гвардией подтвердил задержание возвращенных из СЗЧ в Петропавловской Борщаговке.

Выговский объяснил, что грозит родителям подростка за участие в беспорядках в Петропавловской Борщаговке.

Ранее ГБР возбудило дело в связи со столкновениями в Петропавловской Борщаговке.

Напомним, Буданов отреагировал на события в Петропавловской Борщаговке.

В корпусе «Азов» прокомментировали столкновение возле пункта дислокации в Петропавловской Борщаговке.

Видео: В Петропавловской Борщаговке толпа пыталась освободить мобилизованных из автобуса.

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