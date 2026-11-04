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Новости Украина

Столкновения на Борщаговке: Валентину Молоду поместили под стражу на 60 суток без права освобождения под залог

UA NEWS 04 Ноября 2026 18:06
Столкновения на Борщаговке: Валентину Молоду поместили под стражу на 60 суток без права освобождения под залог

Суд избрал меру пресечения в отношении Валентины Молодой, участницы столкновений в Петропавловской Борщаговке. 

Ее будут содержать под стражей 60 суток без возможности внесения залога.

 Женщине инкриминируют препятствование деятельности Вооруженных сил Украины в условиях военного положения и разглашение информации о местонахождении военного объекта.

Командующий Национальной гвардией подтвердил задержание возвращенных из СЗЧ в Петропавловской Борщаговке.

Выговский объяснил, что грозит родителям подростка за участие в беспорядках в Петропавловской Борщаговке.

Ранее ГБР возбудило дело в связи со столкновениями в Петропавловской Борщаговке.

Напомним, Буданов отреагировал на события в Петропавловской Борщаговке.

В корпусе «Азов» прокомментировали столкновение возле пункта дислокации в Петропавловской Борщаговке.

Видео: В Петропавловской Борщаговке толпа пыталась освободить мобилизованных из автобуса.

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