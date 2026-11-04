Минобороны разъяснило, какими полномочиями обладают ТЦК во время мобилизации

Территориальные центры комплектования ведут воинский учет, организуют мобилизационные мероприятия и направление граждан на медицинское обследование.

Также они занимаются вопросами социальной и правовой защиты военнослужащих и ветеранов.

Уполномоченные представители ТЦК имеют право вручать повестки и проверять военно-учетные документы в соответствии с законодательством.

В Минобороны также напомнили об ответственности за препятствование работе военных органов. В частности, блокирование транспорта, физическое вмешательство в деятельность или разглашение мест проведения проверок может подпадать под статью 114-1 Уголовного кодекса Украины. По ней предусмотрено от 5 до 8 лет лишения свободы, а при наличии тяжких последствий — от 8 до 15 лет.

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителей ТЦК или полиции.

В то же время граждане могут обжаловать действия сотрудников ТЦК в суде по месту подчинения или обратиться к омбудсмену.

Источник: Министерство обороны Украины

В Кривом Роге бывшему сотруднику районного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщили о подозрении в вымогательстве 28 тысяч долларов США. За эти деньги он обещал не сообщать правоохранительным органам о самовольном оставлении военной части мужчиной, а также помочь ему избежать уголовной ответственности и уволиться со службы по состоянию здоровья.

Ранее в Черкасской области военнослужащему Военной службы правопорядка сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц. По версии следствия, он вымогал 5 тысяч долларов за помощь в уклонении от ответственности за самовольное оставление воинской части (СОВЧ) и возможность проходить службу в тылу.

ГБР разоблачило военнослужащих, которые за взятку оформляли возвращение из СЗЧ.

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