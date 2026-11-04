国防部阐明了动员期间临时征兵委员会的职权范围

各地区征兵中心负责进行军事登记，组织动员工作，并安排公民接受体检。

此外，它们还负责处理现役军人及退伍军人的社会和法律保障事宜。

各地区征兵中心的授权代表有权依法送达征兵通知书并核查兵役登记文件。

国防部还重申了阻碍军事机关工作的法律责任。特别是，阻挠交通、对军事活动进行肢体干预或泄露检查地点等行为，可能触犯《乌克兰刑法典》第114-1条。 该条款规定处以5至8年有期徒刑，若造成严重后果，则处以8至15年有期徒刑。

18至60岁的男性必须随身携带兵役登记证，并在征兵中心代表或警方要求时出示。

同时，公民可就征兵中心工作人员的行为向法院提起诉讼、按管辖关系上诉，或向监察专员投诉。

来源：乌克兰国防部

在克里沃罗格，一名区级征兵与社会支持中心的前雇员被指控涉嫌勒索2.8万美元。 他承诺用这笔钱不向执法机关报告该男子擅自离开部队的情况，并帮助其逃避刑事责任，以健康原因名义退出现役。

此前，在切尔卡瑟州，一名军事执法部队的军人被指控涉嫌利用影响力向官员索取不正当利益。 据调查称，他索要5,000美元，以帮助该军人逃避擅自离开部队（SZCH）的责任，并使其有机会在后方服役。

国家调查局揭露了部分军人收受贿赂、为擅离军营人员办理返营手续的行为。

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