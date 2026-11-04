Terytorialne centra rekrutacyjne prowadzą ewidencję wojskową, organizują działania mobilizacyjne oraz kierują obywateli na badania lekarskie.

Zajmują się również kwestiami ochrony socjalnej i prawnej żołnierzy oraz weteranów.

Upoważnieni przedstawiciele TCC mają prawo wręczać wezwania oraz sprawdzać dokumenty ewidencji wojskowej zgodnie z przepisami prawa.

Ministerstwo Obrony przypomniało również o odpowiedzialności za utrudnianie pracy organów wojskowych. W szczególności blokowanie transportu, fizyczna ingerencja w działalność lub ujawnianie miejsc przeprowadzania kontroli może podlegać przepisom artykułu 114-1 Kodeksu karnego Ukrainy. Przewiduje ona karę od 5 do 8 lat pozbawienia wolności, a w przypadku wystąpienia poważnych skutków – od 8 do 15 lat.

Mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat są zobowiązani do posiadania przy sobie dokumentu ewidencji wojskowej i okazywania go na żądanie przedstawicieli TCC lub policji.

Jednocześnie obywatele mogą zaskarżyć działania pracowników TCC w sądzie właściwym według podległości służbowej lub zwrócić się do rzecznika praw obywatelskich.

Źródło: Ministerstwo Obrony Ukrainy

W Krywym Rogu byłemu pracownikowi rejonowego terytorialnego centrum rekrutacji i wsparcia społecznego postawiono zarzut wymuszenia 28 tysięcy dolarów amerykańskich. W zamian za te pieniądze obiecał nie zgłaszać organom ścigania samowolnego opuszczenia jednostki wojskowej przez mężczyznę, a także pomóc mu uniknąć odpowiedzialności karnej i zwolnić się ze służby ze względów zdrowotnych.

Wcześniej w obwodzie czerkaskim żołnierzowi Służby Porządku Publicznego postawiono zarzut uzyskania nielegalnej korzyści w zamian za wywieranie wpływu na urzędników. Według wersji śledztwa żądano od niego 5 tysięcy dolarów za pomoc w uniknięciu odpowiedzialności za samowolne opuszczenie jednostki wojskowej (SZC) oraz możliwość pełnienia służby na tyłach.

Główny Urząd Śledczy (DBR) ujawnił przypadki żołnierzy, którzy za łapówkę formalnie zatwierdzali powrót z samowolnego opuszczenia jednostki wojskowej.

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