Ирландский журналист иронично назвал обстрел Киева гуманитарной помощью от РФ

Ирландский фотокорреспондент и документалист Кейлан Робертсон, комментируя последствия масштабной российской атаки на Киев, иронично назвал удары по гражданским объектам «гуманитарной помощью» со стороны РФ, сославшись на заявления команды президента США Дональда Трампа. Об этом журналист заявил во время пребывания на территории разрушенного гипермаркета «Эпицентр».

Робертсон отметил, что вражеские ракеты и дроны наносили удары по жилым домам и торговым центрам столицы. По его мнению, масштабная атака после визита спецпосланника США Стива Виткоффа в Москву является демонстративным жестом против демократического мира, а попытки оправдывать действия РФ фактически дают ей сигнал о допустимости таких преступлений.

Источник: Главком.

Напомним, во время встречи Стив Виткофф обратился к Путину со следующим заявлением: «Вы так много говорите о том, что мой президент, президент Трамп, является гуманистом. Вы тоже гуманист, господин, и я выражаю вам почтение, уважаю вас и ещё раз благодарю».

В ночь на 22 октября Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами. В результате российской баллистической атаки на Киев погиб один человек, ещё 22 пострадали, среди них четверо детей.

В Киеве ограничили движение по Южному мосту после российского обстрела.

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