В Закарпатье модернизируют три пункта пропуска на границе со странами ЕС за счет средств ЕИБ

В Закарпатской области проведут реконструкцию пунктов пропуска «Чоп (Тиса) — Захонь» и «Лужанка — Берегшурань» на границе с Венгрией, а также «Ужгород — Вишне Немецкое» на границе со Словакией.

Финансирование в размере 60 миллионов евро предоставляет Европейский инвестиционный банк в рамках соглашения, подписанного с Министерством восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины. Выделенные средства будут направлены на ремонт подъездных дорог, строительство современных сервисных зон и укрытий, а также обновление технического оборудования и программного обеспечения для таможенного контроля, что позволит увеличить пропускную способность границы.

Источник: сообщение начальника Закарпатской ОГА Мирослава Билецкого.

На Волыни приостановили работу пункта пропуска на границе с Польшей из-за угрозы со стороны российских беспилотников. Людей, находившихся на территории пункта, временно перевели в укрытия и приостановили пропуск.

В Закарпатье начал работу новый автомобильный пункт пропуска через украинско-румынскую границу «Белая Церковь — Сигету-Мармацей». Он стал первым новым автомобильным переходом между Украиной и Румынией в Закарпатье за почти 20 лет.

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