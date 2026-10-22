Фото: Аист Остап стал любимцем пассажиров автовокзала в Хмельницкой области

На автовокзале в Дунаевцах Хмельницкой области поселился аист по имени Остап. Птица уже почти полгода живет на территории и в здании вокзала, где привлекает внимание и развлекает пассажиров. За пернатым ухаживает руководитель автовокзала.

Аист Остап появился на автовокзале в конце мая этого года. Он прилетел к людям в запущенном состоянии, и в итоге его откормили рыбой. Сейчас он уже около пяти месяцев обитает на автовокзале. Руководитель автовокзала Александр Иванов рассказал, что сначала Остапа хотели пристроить к одной женщине. Однако ему там не понравилось, и он вернулся на автовокзал.

«Хотели его пристроить, поселили в курятнике одной женщины, но он пробыл у неё три дня и вернулся на автовокзал. Здесь ходит, его кормят. Ночует на дымоходе автовокзала или куда-то улетает. Но каждое утро и в течение дня он здесь», — рассказал Александр Иванов.

Откуда прилетела птица, неизвестно. По словам местных жителей, у Остапа была пара, которая погибла. Поэтому он долгое время был опечален. Сейчас птица живет на вокзале. Однако почему он решил остаться на вокзале, остается загадкой для жителей Хмельницкого.

Остап имеет своенравный характер, но при этом не боится людей. Черногуз даже требует у своих кормильцев рыбу. Пассажиры и посетители вокзала часто фотографируют Остапа, поэтому он уже стал местной звездой. «Людей совсем не боится. Он знает, что мы приносим ему рыбу в пакетах. Поэтому, когда видит человека с пакетом, бежит за ним и требует еду. Ведет себя дерзко, высокомерно, словно диктует свои условия. Подпускает к себе, щелкает клювом», — поделился руководитель вокзала.

Александр Иванов также отметил, что пытается узнать, как лучше ухаживать за аистом, и уже ищет ему место для зимовки.

Об этом сообщается со ссылкой на «Суспильне Хмельницкий».

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