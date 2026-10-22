图：奥斯塔普这只白鹳已成为赫梅利尼茨基州汽车站乘客们的心头好

在赫梅利尼茨基州杜纳伊夫齐的汽车站，一只名叫奥斯塔普的白鹳安家落户。 这只白鹳已经在车站区域及站内生活了将近半年，它不仅吸引了众人的目光，还给乘客们带来了欢乐。车站站长负责照顾这只白鹳。

白鹳奥斯塔普于今年5月底出现在汽车站。它初来时身体状况极差，最终靠人们喂食鱼类得以恢复健康。 如今，它已在车站生活了近五个月。汽车站站长亚历山大·伊万诺夫表示，起初他们曾想将奥斯塔普安置在一位女士家中。然而，它并不喜欢那里，便又回到了车站。

“我们想给它找个家，就把它安置在一位女士的鸡舍里，但它只待了三天就回到了汽车站。它在这里四处走动，大家都会喂它。 晚上他要么在汽车站的烟囱上过夜，要么飞到别处。但每天早晨和白天，他都在这里，”亚历山大·伊万诺夫说道。

这只鸟是从哪里飞来的，无人知晓。据当地人说，奥斯塔普曾有一只伴侣，但已死亡。因此，它曾长期处于悲伤之中。如今，这只鸟住在汽车站。然而，它为何选择留在汽车站，对赫梅利尼茨基的居民来说仍是个谜。

奥斯塔普性格倔强，但并不怕人。这只黑鹬甚至会向喂食者索要鱼。 火车站的乘客和访客经常给奥斯塔普拍照，因此它已成为当地的明星。“它完全不怕人。它知道我们会把鱼装在袋子里带给它。 所以，只要看到拿着袋子的人，它就会跑过去，索要食物。它的举止既大胆又傲慢，仿佛在提出自己的条件。它会让人靠近，还会啄几下，”车站站长分享道。

亚历山大·伊万诺夫还指出，他正在努力了解如何更好地照料这只白鹳，并已开始为它寻找越冬地点。

据《赫梅利尼茨基公共电视台》报道。

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