Na dworcu autobusowym w Dunajowcach w obwodzie chmielnickim zadomowił się bocian o imieniu Ostap. Ptak od prawie pół roku mieszka na terenie i w budynku dworca, gdzie przyciąga uwagę i rozbawia pasażerów. Opiekę nad ptakiem sprawuje kierownik dworca autobusowego.

Bocian Ostap pojawił się na dworcu pod koniec maja tego roku. Przyleciał do ludzi w opłakanym stanie i ostatecznie został wykarmiony rybą. Obecnie mieszka na dworcu już od około pięciu miesięcy. Dyrektor dworca autobusowego Aleksander Iwanow opowiedział, że początkowo chciano umieścić Ostapa u pewnej kobiety. Jednak nie spodobało mu się tam i wrócił na dworzec.

„Chcieli go gdzieś umieścić, zakwaterowali go w kurniku pewnej kobiety, ale przebył u niej trzy dni i wrócił na dworzec autobusowy. Chodzi tu, jest karmiony. Nocuje na kominie dworca autobusowego albo gdzieś odlatuje. Ale każdego ranka i przez cały dzień jest tutaj” – opowiedział Aleksander Iwanow.

Nie wiadomo, skąd przyleciał ten ptak. Według miejscowych Ostap miał partnerkę, która zginęła. Dlatego przez długi czas był zasmucony. Obecnie ptak mieszka na dworcu. Jednak dlaczego zdecydował się pozostać na dworcu, pozostaje zagadką dla mieszkańców Chmielnika.

Ostap ma krnąbrny charakter, ale jednocześnie nie boi się ludzi. Czarnogłówka domaga się nawet od swoich opiekunów ryb. Pasażerowie i goście dworca często fotografują Ostapa, dzięki czemu stał się już lokalną gwiazdą. „W ogóle nie boi się ludzi. Wie, że przynosimy mu rybę w torebkach. Dlatego kiedy widzi osobę z torbą, biegnie za nią i domaga się jedzenia. Zachowuje się zuchwale, wyniosło, jakby dyktował swoje warunki. Pozwala się zbliżyć, klika dziobem” – powiedział kierownik dworca.

Oleksandr Iwanow zaznaczył również, że stara się dowiedzieć, jak najlepiej opiekować się bocianem, i już szuka dla niego miejsca na zimowanie.

Informację tę podaje serwis „Suspilne Chmelnicki”.

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