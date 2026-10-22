Пригородные поезда в Украине задерживаются почти на четыре часа

Утром 22 октября пригородные поезда в ряде областей Украины курсируют с задержками из-за ситуации с безопасностью и отсутствия напряжения в контактной сети. Наибольшее опоздание зафиксировано на маршруте Пятихатки – Кривой Рог, где оно составило 3 часа 43 минуты.

Задержки зафиксированы, в частности, в Днепропетровской и Харьковской областях.

Наибольшие задержки по состоянию на момент соответствующих сообщений зафиксированы на следующих маршрутах:

№6501 Пятихатки-Пассажирские — Кривой Рог-Главный — 3 часа 43 минуты;

№6410 Балаклея – Харьков-Пассажирский – 3 часа 20 минут;

№6702 Змиев – Харьков-Пассажирский – 3 ч 1 мин;

№6503 Пятихатки-Пассажирские – Рокувата – 2 ч 45 мин;

№6512 Герсевановский – Харьков-Пассажирский – 2 ч 32 мин;

№6503 Бирки – Герсевановский – 2 ч 32 мин;

№6408 Балаклея – Харьков-Левада – 2 ч 29 мин;

№6508 Беляевка – Харьков-Пассажирский – 2 ч 20 мин;

№6533/6534 Запорожье-2 – Синельниково-1 – 2 ч 17 мин.

В Харьковской области также сообщили об отсутствии напряжения в контактной сети. В частности, поезд №6419 Харьков-Пассажирский – Балаклея задержался на станции Новоселовка, а №6605 Харьков-Пассажирский – Граково – на начальной станции. Продолжительность этих задержек не уточнялась.

Кроме того, из соображений безопасности временно задерживались поезда в Черниговской, Сумской, Киевской, Кировоградской областях и в других регионах.

«В случае повышенной опасности поезд будет остановлен. Если поезд задерживается из-за воздушной тревоги, не ожидайте его прибытия на платформе, а находитесь в безопасном месте. Движение поезда будет возобновлено только после устранения воздушной угрозы», — предупредили в «Укрзализныце».

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