乌克兰的城际列车延误了近四个小时

10月22日上午，由于安全形势及接触网断电，乌克兰多个地区的城际列车运行出现延误。 延误最严重的线路是皮亚季哈特卡至克里维里赫段，延误时间长达3小时43分钟。

此外，第聂伯罗彼得罗夫斯克州和哈尔科夫州也出现了列车延误。

截至相关通报发布时，以下线路的延误时间最长：

6501次 皮亚季哈特基-客运站—克里维里赫-总站——3小时43分钟；

6410次 巴拉克利亚—哈尔科夫客运站——3小时20分钟；

6702次 兹米耶夫—哈尔科夫客运站——3小时1分钟；

6503次 皮亚季哈特基-客运站 – 罗库瓦塔 – 2小时45分钟；

第6512次 赫尔塞瓦诺夫斯基站 – 哈尔科夫客运站 – 2小时32分钟；

第6503次 比尔基站 – 赫尔塞瓦诺夫斯基站 – 2小时32分钟；

第6408次 巴拉克利亚 – 哈尔科夫-列瓦达 – 2小时29分钟；

第6508次 比利亚耶夫卡 – 哈尔科夫客运站 – 2小时20分钟；

第6533/6534次 扎波罗热-2站 – 锡涅尔尼科沃-1站 – 2小时17分钟。

哈尔科夫州方面还报告称接触网断电。 具体而言，6419次列车（哈尔科夫客运站—巴拉克利亚）在新塞利夫卡站滞留，6605次列车（哈尔科夫客运站—格拉科夫）则在始发站滞留。这些延误的具体时长尚未明确。

此外，出于安全考虑，切尔尼戈夫州、苏梅州、基辅州、基洛沃格勒州及其他地区的列车也暂时被滞留。

“若面临高危情况，列车将停运。若列车因空中警报而延误，请勿在站台上等候，而应前往安全地点避险。 只有在空中威胁解除后，列车才会恢复运行，”乌克兰铁路公司发出警告。

需要提醒的是，俄罗斯无人机袭击了波尔塔瓦州的广播电视公司和能源设施。

另据报道，基辅在遭受俄罗斯炮击后限制了南桥的通行。

此前，由于南桥受损，基辅已限制地铁绿线的列车运行。

需要指出的是，俄罗斯曾动用弹道导弹对基辅发动了大规模袭击。

关注我们在