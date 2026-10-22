Pociągi podmiejskie na Ukrainie mają prawie czterogodzinne opóźnienia

Rano 22 października pociągi podmiejskie w kilku obwodach Ukrainy kursują z opóźnieniami z powodu sytuacji bezpieczeństwa oraz braku napięcia w sieci trakcyjnej. Największe opóźnienie odnotowano na trasie Piatychatki – Krywyj Riig, gdzie wyniosło ono 3 godziny i 43 minuty.

Opóźnienia odnotowano między innymi w obwodach dniepropetrowskim i charkowskim.

Największe opóźnienia, według stanu na moment publikacji niniejszych informacji, odnotowano na następujących trasach:

nr 6501 Piatichatki-Pasazhyrski – Krywyj Riig-Główny – 3 godz. 43 min;

nr 6410 Bałaklia – Charków-Pasażerski – 3 godz. 20 min;

nr 6702 Zmiiw – Charków-Pasażerski – 3 godz. 1 min.;

nr 6503 Piatichatki-Pasażerskie – Rokuwata – 2 godz. 45 min;

nr 6512 Gersewanowski – Charków-Pasażerski – 2 godz. 32 min;

nr 6503 Birki – Gersewanowski – 2 godz. 32 min;

nr 6408 Bałaklia – Charków-Lewada – 2 godz. 29 min;

nr 6508 Byliaivka – Charków-Pasażerski – 2 godz. 20 min;

nr 6533/6534 Zaporoże-2 – Synelnykove-1 – 2 godz. 17 min.

W obwodzie charkowskim zgłoszono również brak napięcia w sieci trakcyjnej. W szczególności pociąg nr 6419 Charków-Pasażerski – Balaklia zatrzymał się na stacji Nowoseliwka, a pociąg nr 6605 Charków-Pasażerski – Hrakowe – na stacji początkowej. Nie podano dokładnego czasu trwania tych opóźnień.

Ponadto ze względów bezpieczeństwa tymczasowo zatrzymywano pociągi w obwodach czernihowskim, sumskim, kijowskim, kirowogradzkim oraz w innych obwodach.

„W przypadku podwyższonego zagrożenia pociąg zostanie zatrzymany. Jeśli pociąg jest opóźniony z powodu alarmu powietrznego, nie należy czekać na jego przyjazd na peronie, lecz przebywać w bezpiecznym miejscu. Ruch pociągu zostanie wznowiony dopiero po ustąpieniu zagrożenia powietrznego” – ostrzegła Ukrzaliznytsia.

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