Южный мост в Киеве перекрыли из-за угрозы российского удара

22 октября около 11:00 в Киеве было приостановлено движение транспорта по Южному мосту в обоих направлениях.

Военные получили предупреждение о том, что 22 октября противник планирует применить баллистическое вооружение оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» для поражения Южного моста через Днепр в Киеве.

«Обновление: в связи с мерами безопасности движение транспорта по Южному мосту временно перекрыто в обоих направлениях», — написал Белошицкий.

Стоит отметить, что около 06:00 22 октября Патрульная полиция Киева обратилась к участникам дорожного движения в столице.

Она предупредила, что движение транспорта временно перекрыто по Южному мосту в направлении с правого на левый берег.



«Учтите эту информацию при планировании своего маршрута», — призвали полицейские.

Важно понимать, что это решение было принято после новой массированной атаки России на Киев, которая произошла прошлой ночью.

По словам президента Владимира Зеленского, на этот раз враг нанес сразу три волны баллистических ударов по столице.

Во время нового воздушного нападения на Киев россияне запустили 21 ракету.

«К сожалению, в городе значительное количество попаданий и повреждений: жилые дома, энергетика, инфраструктура одного из вокзалов и метро, торговые центры, предприятия», — рассказал глава государства.

Об этом заявил начальник Департамента патрульной полиции Александр Белошицкий, сообщается со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Южный мост под ударом: как выглядела одна из ключевых транспортных артерий Киева.

Видео: РФ атаковала Южный мост в Киеве во время движения метро.

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