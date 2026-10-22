Most Południowy w Kijowie został zamknięty z powodu zagrożenia rosyjskim atakiem

22 października około godziny 11:00 w Kijowie wstrzymano ruch na Moście Południowym w obu kierunkach.

Wojsko otrzymało ostrzeżenie, że 22 października przeciwnik planuje użyć broni balistycznej z operacyjno-taktycznego kompleksu rakietowego „Iskander-M” w celu zniszczenia Mostu Południowego nad Dnieprem w Kijowie.

„Aktualizacja: w związku ze środkami bezpieczeństwa ruch na Moście Południowym został tymczasowo wstrzymany w obu kierunkach” – napisał Biloszycki.

Warto zaznaczyć, że około godziny 06:00 22 października policja patrolowa w Kijowie zwróciła się do uczestników ruchu drogowego w stolicy.

Ostrzegła, że ruch na Moście Południowym w kierunku z prawego na lewy brzeg jest tymczasowo zablokowany.



„Prosimy o uwzględnienie tej informacji podczas planowania trasy” – apelowali policjanci.

Należy pamiętać, że decyzja ta została podjęta po kolejnym zmasowanym ataku Rosji na Kijów, który miał miejsce zeszłej nocy.

Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego tym razem wróg przeprowadził aż trzy fale ataków balistycznych na stolicę.

Podczas nowego ataku powietrznego na Kijów Rosjanie wystrzelili 21 rakiet.

„Niestety w mieście odnotowano znaczną liczbę trafień i zniszczeń: zwykłe budynki mieszkalne, obiekty energetyczne, infrastruktura jednego z dworców kolejowych i metra, centra handlowe, przedsiębiorstwa” – powiedział głowa państwa.

Informację tę przekazał szef Departamentu Policji Patrolowej Oleksandr Biloszycki, jak podano z odniesieniem do jego wpisu w Telegramie.

Most Południowy pod ostrzałem: jak wyglądała jedna z kluczowych arterii komunikacyjnych Kijowa.

Wideo: Rosja zaatakowała Most Południowy w Kijowie podczas kursowania metra.

Czytaj nas na