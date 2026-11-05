在利沃夫，由于财政部资金被冻结，公用事业员工的工资发放面临风险

在利沃夫，由于国库支付延迟，导致公用事业企业员工工资发放、公共交通运营以及基础设施建设方面出现问题。 截至10月28日，国家财政部尚未执行利沃夫市4231笔支付，总额达9.017亿格里夫纳。其中5.541亿格里夫纳属于发展预算资金。

据他介绍，问题并不在于地方预算缺乏资金，而在于无法及时支配这些资金。

“城市里有钱。钱都存放在账户里，但国库却不进行支付。这首先影响的是为城市工作的人员，”萨多维说。

国库支付的延迟已经影响了公用事业企业的运营。据安德烈·萨多维称，由于工资未能发放，公用事业服务人员和环卫工人开始辞职。

为了维持运营并避免服务中断，各企业被迫积累债务并借贷度日。

支付问题还可能影响利沃夫公共交通的运营。正如市长所指出的，由于结算延迟，各线路的公交车和有轨电车数量面临缩减的风险。

此外，这一情况还给大型建设项目的实施带来了困难，而这些项目必须严格遵守技术工期。

面临风险的项目包括舍甫琴科街与科夫恰街交叉口的新立交桥。

安德烈·萨多维强调，市政府理解在战争背景下国防拨款的优先性。但他同时表示，地方社区也必须履行对居民的义务，确保关键基础设施的正常运行，并为冬季做好准备。

“我们理解国家当前局势的复杂性以及国防拨款的必要性。但与此同时，地方社区也有自己的责任——维护关键基础设施、发放工资、支持军人、进行维修以及为冬季做准备，”安德烈·萨多维强调道。

利沃夫期待政府和财政部能建立清晰且可预见的国库支付机制。这将使地方政府能够规划支出、及时向承包商付款，并确保市政服务正常运转。

这一问题不仅限于利沃夫。据乌克兰城市协会（AMU）的数据，地方预算自有账户的付款延迟问题已波及全国各地区的社区。

据乌克兰城市协会估算，未执行的国库支付总额约为200亿格里夫纳。

政府方面解释称，延迟支付的原因在于统一国库账户资金短缺，以及必须优先保障国防经费。

利沃夫市长安德烈·萨多维通报了这一情况。

目前，乌克兰国家财政局正在恢复执行利沃夫市的付款指令，约20%的紧急支付已完成。 目前，国库正在处理截至2026年9月21日提交的付款申请，而此后提交的文件则处于停滞状态。

安德烈·萨多维此前曾警告，由于国家财政署拖延支付，该市公共基础设施面临崩溃风险。 据市长称，截至10月19日，超过10.86亿格里夫纳的城市资金被冻结，这导致工资拖欠以及公用事业企业员工离职。

10月1日，该市正式向总理及相关部长致函。这一情况不仅涉及利沃夫，也波及乌克兰其他城市，因此城市协会也向政府发出了呼吁。

在利沃夫，私营运输企业宣布因优惠票价的款项拖欠，将部分暂停城市公交线路的运营。由于资金短缺，企业无力支付燃油费用，同时还出现了拖欠员工工资的情况。

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