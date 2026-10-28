НАБУ и САП отреагировали на заявление Кравченко о подготовке нападения в Австрии

В НАБУ и САП опровергли причастность к событиям, о которых заявил бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко. Он утверждал, что руководители антикоррупционных органов якобы просили направить в Австрию группу лиц, которая должна была совершить в отношении него «противоправные насильственные действия».

«НАБУ и САП воспринимают заявление бывшего генерального прокурора, который поспешно покинул территорию Украины после проведения операции НАБУ и САП «Карфаген», как попытку обеспечить себе защиту в стране пребывания», — отметили в антикоррупционных органах.

В НАБУ и САП опровергли какую-либо причастность к упомянутым Русланом Кравченко событиям.

28 октября Руслан Кравченко опубликовал пост, в котором рассказал, что в сентябре получил информацию о направлении за ним в Австрию группы лиц, которая якобы должна была совершить в отношении него «противоправные насильственные действия».

«Тогда мне прямо сказали, что отправить эту группу просили руководители НАБУ и САП. Мне также известно, что приказы этой группе поступали из Офиса Президента. Однако, чтобы предотвратить возможные инсинуации, у меня пока нет достоверной информации о том, кто именно отдал преступный приказ», — заявил бывший генпрокурор.

Таким образом, Руслан Кравченко озвучил утверждение о возможной причастности руководителей НАБУ и САП, а также Офиса Президента к вероятной подготовке нападения. В то же время он признал, что не располагает достоверной информацией о том, кто именно мог отдать соответствующий приказ.

Антикоррупционные органы отвергли обвинения и назвали заявление Кравченко попыткой обеспечить себе защиту за рубежом.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что ещё в сентябре получил информацию о подготовке противоправных насильственных действий в его отношении. По его словам, к организации группы, которая якобы должна была совершить эти действия, могли быть причастны руководители НАБУ и САП, а приказы поступали из Офиса президента.

Напомним, бывший генпрокурор Руслан Кравченко после выезда из Украины зарегистрировал основное место жительства в Вене.

Также известно, что Руслан Кравченко задекларировал 1,36 млн грн заработной платы за неполный 2026 год, тогда как доходы его супруги Александры превысили 5,4 млн грн. Сведения об имуществе, доходах и сбережениях супругов содержатся в декларации, поданной после увольнения.

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