NABU i SAP zareagowały na oświadczenie Kravczenki dotyczące przygotowań do zamachu w Austrii

NABU i SAP zaprzeczyły, jakoby miały jakikolwiek związek z wydarzeniami, o których mówił były prokurator generalny Rusłan Kravczenko. Twierdził on, że kierownictwo organów antykorupcyjnych rzekomo zwróciło się z prośbą o wysłanie do Austrii grupy osób, która miała dopuścić się wobec niego „bezprawnych aktów przemocy”.

„NABU i SAP traktują oświadczenie byłego prokuratora generalnego, który po przeprowadzeniu przez NABU i SAP operacji »Kartagina« pośpiesznie opuścił terytorium Ukrainy, jako próbę zapewnienia sobie ochrony w państwie, w którym przebywa” – zaznaczyły organy antykorupcyjne.

W NABU i SAP zaprzeczono jakiemukolwiek udziałowi w wydarzeniach, o których wspomniał Rusłan Kravchenko.

28 października Rusłan Kravchenko opublikował wpis, w którym poinformował, że we wrześniu otrzymał informację o wysłaniu za nim do Austrii grupy osób, która rzekomo miała dopuścić się wobec niego „bezprawnych aktów przemocy”.

„Wtedy powiedziano mi wprost, że o wysłanie tej grupy poprosili szefowie NABU i SAP. Wiem również, że rozkazy dla tej grupy pochodziły z Biura Prezydenta. Jednak aby zapobiec ewentualnym insynuacjom, nie dysponuję na razie wiarygodnymi informacjami na temat tego, kto konkretnie wydał ten przestępczy rozkaz” – oświadczył były prokurator generalny.

W ten sposób Rusłan Kravczenko wysunął twierdzenie o możliwym udziale kierownictwa NABU i SAP, a także Biura Prezydenta w prawdopodobnym przygotowaniu ataku. Jednocześnie przyznał, że nie posiada wiarygodnych informacji na temat tego, kto konkretnie mógł wydać ten rozkaz.

Organy antykorupcyjne odrzuciły zarzuty i określiły oświadczenie Kravczenki jako próbę zapewnienia sobie schronienia za granicą.

Poinformowała o tym służba prasowa Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAP).

Były prokurator generalny Rusłan Kravchenko oświadczył, że już we wrześniu otrzymał informacje o przygotowywaniu wobec niego bezprawnych działań z użyciem przemocy. Według niego w organizację grupy, która rzekomo miała dopuścić się tych działań, mogli być zaangażowani kierownicy NABU i SAP, a rozkazy pochodziły z Biura Prezydenta.

Przypomnijmy, że były prokurator generalny Rusłan Kravczenko po wyjeździe z Ukrainy zarejestrował swoje główne miejsce zamieszkania w Wiedniu.

Wiadomo również, że Rusłan Kravczenko zadeklarował 1,36 mln hrywien wynagrodzenia za niecały rok 2026, podczas gdy dochody jego żony Aleksandry przekroczyły 5,4 mln hrywien. Informacje o majątku, dochodach i oszczędnościach małżonków zawarte są w oświadczeniu złożonym po zwolnieniu.

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